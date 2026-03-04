כיכר השבת
מבצע "שאגת הארי"

תיעוד מעין הטיל: חיל האוויר משמיד מערכת הגנה בטהרן | צפו

בתיעוד מעין הטיל, ניתן לראות כיצד חימושי המטוסים פוגעים באופן מדויק במערכות ההגנה האיראניות על מנת להסיר איומים בשמי טהרן | צפו

תיעוד מעין הטיל בנושא תקיפת מערכת הגנה של המשטר בטהרן
תיעוד מעין הטיל בנושא תקיפת מערכת הגנה של המשטר בטהרן| צילום: צילום: דובר צה"ל
תיעוד מעין הטיל בנושא תקיפת מערכת הגנה של המשטר בטהרן (צילום: דובר צה"ל)

לאורך מבצע "שאגת הארי", חיל האוויר פגע בעשרות מערכות הגנה איראניות ובכך מעמיק את העליונות אווירית בכל רחבי איראן.

בתיעוד מעין הטיל, ניתן לראות כיצד חימושי המטוסים פוגעים באופן מדויק במטרות, ובהם במערכות ההגנה האיראניות על מנת להסיר איומים בשמי טהרן.

תיעוד מתקיפת מערכת הגנה איראנית ניידת וחיסול חיילי המשטר שהובילו את המשאית
תיעוד מתקיפת מערכת הגנה איראנית ניידת וחיסול חיילי המשטר שהובילו את המשאית| צילום: צילום: דובר צה"ל
תיעוד מתקיפת מערכת הגנה איראנית ניידת וחיסול חיילי המשטר שהובילו את המשאית (צילום: דובר צה"ל)

בתיעוד נוסף שמפרסם דובר צה"ל ניתן לראות תקיפת מערכת הגנה איראנית ניידת וחיסול חיילי המשטר שהובילו את המשאית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר