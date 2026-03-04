תיעוד מעין הטיל: חיל האוויר משמיד מערכת הגנה בטהרן | צפו

תיעוד מעין הטיל בנושא תקיפת מערכת הגנה של המשטר בטהרן| צילום: צילום: דובר צה"ל
תיעוד מעין הטיל בנושא תקיפת מערכת הגנה של המשטר בטהרן (צילום: דובר צה"ל)
לאורך מבצע "שאגת הארי", חיל האוויר פגע בעשרות מערכות הגנה איראניות ובכך מעמיק את העליונות אווירית בכל רחבי איראן.
בתיעוד מעין הטיל, ניתן לראות כיצד חימושי המטוסים פוגעים באופן מדויק במטרות, ובהם במערכות ההגנה האיראניות על מנת להסיר איומים בשמי טהרן.
תיעוד מתקיפת מערכת הגנה איראנית ניידת וחיסול חיילי המשטר שהובילו את המשאית| צילום: צילום: דובר צה"ל
תיעוד מתקיפת מערכת הגנה איראנית ניידת וחיסול חיילי המשטר שהובילו את המשאית (צילום: דובר צה"ל)
בתיעוד נוסף שמפרסם דובר צה"ל ניתן לראות תקיפת מערכת הגנה איראנית ניידת וחיסול חיילי המשטר שהובילו את המשאית.
