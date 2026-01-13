מפרטים ש'כיכר השבת' דלה וחושף כעת מדו"ח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, עולים נתונים עגומים ומעציבים: רק 2.4% מעובדי החברות הממשלתיות הם חרדים | הנתון המקומם ביותר: כמעט ואין חרדים בדרגי הניהול הבכירים | אורי מקלב: "זו תמונת מראה עגומה של כשל קולוסאלי, המחייב שינוי" (חרדים)
עשרות רכזות מכל רחבי הארץ, השתתפו בתוכנית מיוחד הנקראת "הרשות לרפא", ששמה לה למטרה לקדם אורח חיים בריא יותר בציבור החרדי | אתמול הוענקו התעודות לרכזות, שהעניקו ליום התוכנית סגן השר אורי מקלב, תעודה משלהן (חדשות בריאות)
הכינוס התקיים בראשות השר הממונה הרב חיים ביטון, יו"ר החברה למתנ"סים ובכירים נוספים בחברה. בנאומו סקר השר את הפעילויות החשובות שעשו עובדי החברה בחודשים האחרונים מאז פרצה המלחמה למען משפחות המפונים (בארץ).
השר הרב חיים ביטון: "החל ממוצאי שמחת תורה ועד לרגע זה החברה למתנ"סים פועלת בפריסה ארצית במסירות בכל מלונות המפונים, בתמיכה קהילתית ובמתן תקציבים ופעילויות לכל המשפחה. אירועים אלו ימשיכו בכל ימי החג במלונות המפונים ברחבי הארץ" (תרבות).