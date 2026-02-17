מי אמר שילד מיוחד לא יכול לחלום בגדול?

המדינה נותנת את הבסיס, אתם נותנים את הנשמה. הצטרפו לימי הקמפיין של שיח סוד ( צילום: יח"צ )

ימי הקמפיין המיוחדים של שיח סוד במסגרת קמפיין ארצי להגשמת חלומות לילדי וחניכי שיח סוד, החלו היום, יום שלישי ויימשכו עד יום חמישי.

אל תעמדו מנגד – בואו נבנה לילדי החינוך המיוחד עתיד מאושר. ( צילום: יח"צ )

הרב קובי דרוק סמנכ"ל שיח סוד ציין כי המדינה מממנת את רוב פעילותה של שיח סוד השוטפת, "אבל אף אחד לא יממן בימבה מונגשת לילד שחולם על כך, או לילדה שרוצה חדר יפה יותר במעון, או ילד חינוך מיוחד שחולם ללמוד לשחות, יש אלפי חלומות קטנים שאנחנו רוצים להגשים כדי לפתח ולרומם ולתת לילדי החינוך המיוחד את ההבנה שגם הם יכולים לחלום, ובעז"ה גם להגשים".

בשיח סוד קיימו בשבועיים החולפים ערבי רתימה מרגשים בכל רחבי הארץ בהם השתתפו ידידי הארגון, הורים, ספקים, וכמובן אנשי ונשות הצוות המסור וכולם חדורי מטרה למען הגשמת החלומות לילדי שיח סוד האהובים, הנשמות שגדלות במסירות ובאהבה, אך גם חולמים דברים וזה הזמן שלהם. בתוך שלל החלומות, ישנם גם חלומות גדולים יותר של הנהלת שיח סוד וגם הם כל כולם לטובת ילדי וחניכי שיח סוד, בין היתר להקים ולהשלים את הקומפלקס הגדול והחדש בבית שמש לטובת ילדי העיר, הקמת בריכה שיקומית נוספת, בינוי חדרי סנוזלן, ועוד מיזמים רבים וחשובים לטובת ילדי שיח סוד.

ימי הקמפיין יתקיימו כאמור מהיום ג', ראש חודש אדר, ועד יום חמישי הקרוב, והציבור נקרא לסייע בידי שיח סוד להגשים את משאלותיהם וחלומותיהם של ילדי החינוך המיוחד וכפי שאמרו מרנן גדולי ישראל מכל העדות והחוגים אשר בירכו את היוזמה החשובה:

"הקב"ה ישלם לאלו שמסייעים לשיח סוד, כי הם עוזרים לילדים של הקדוש ברוך הוא, והקב"ה יעזור להם - מידה כנגד מידה".

