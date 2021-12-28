איש העסקים ישראל מורגנשטרן יו"ר 'יחידת 360 מערך הסיוע הלאומי', חיתן אמש (רביעי) את בתו הילה עם אודי רייכנברג, בנו של יזם הנדל"ן יאיר רייכנברג, באירוע יוקרתי שנערך באולמי 'אווניו', השתתפו: רבנים, אישי ציבור ואנשי עסקים, בסידור חופה וקידושין כובד הרב הראשי לשעבר הרב יונה מצגר • צפו בגלריה של הצלם יעקב כהן (חדשות חרדים)
המוסד לביטוח הלאומי ערך השבוע בעיר מודיעין את אירוע ההוקרה השנתי שלו למתנדבים, לאירוע הוזמנו נציגי המתנדבים מ'יחידה 360'– מערך הסיוע הלאומי, שזכו להערכה רבה ולהוקרה על פעילותם היומיומית בזירות אסון ופעולתם לשמירה על כבוד המת, העמידה לצידם והסיוע הצמוד למשפחות נפגעי פעולות האיבה ותאונות הדרכים, לאורך כל ימות השנה (חדשות)
במעמד הקמת היחידה החדשה השתתפו רה"ע רחובות רחמים מלול, הנהלת זק"א ישראל: ישראל מורגנשטרן, חזי שבקס וצביקה כהנא ומנכ"ל זק"א ת"א צבי חסיד • ראש העיר רחמים מלול: "ארגון זק"א ישראל שהוכר כארגון הומניטרי בכל העולם, עושה קידוש ה' מידי יום" (בארץ, מקודם)