כונני ההצלה והחירום, הוזעקו לפני זמן קצר (רביעי) לטפל בתאונת דרכים קשה שהתרחשה ברחוב חבקוק בבני ברק.

הכוננים העניקו הכוננים טיפול רפואי לילד בן 7 עם חבלות בראש ובגפיים, והוא פונה במצב בינוני להמשך טיפול בבית החולים בילינסון בפתח תקווה.

מיילך הניג, חנוך כהן וישראל הלפרין חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים למקום מסרו: ״מדובר בילד הולך רגל שנפגע מאופנוע. לאחר הטיפול הרפואי שהענקנו לו בזירה הוא פונה לבית החולים שניידר בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלות ופציעות בראשו ובגפיו ובשלב זה מצבו מוגדר בינוני".

חובשי הצלה נטע שפריי ועמנואל אדלר שהגיעו ראשונים למקום מדווחים: "כשהגענו לזירת תאונת הדרכים, מצאנו הולך רגל, ילד בן 7 כשהוא סובל מחבלות בראש ובגפיים לאחר שנפגע מאופנוע".

עוד הם סיפרו: "יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה במצב בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים בילינסון בפתח תקווה."