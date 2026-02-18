כיכר השבת
חבלות בראש ובגפיים

תאונת דרכים קשה בבני ברק: ילד בן 7 הובהל לבית החולים במצב בינוני

כונני החירום הוזעקו לפני זמן קצר, להעניק סיוע רפואי בתאונת דרכים שהתרחשה בבני ברק - בין רוכב אופנוע לילד בן 7 | הילד פונה לבית החולים בפתח תקווה כשמצבו מוגדר בינוני (חדשות חרדים)

זירת התאונה בבני ברק (צילום: איחוד הצלה)

כונני ההצלה והחירום, הוזעקו לפני זמן קצר (רביעי) לטפל בתאונת דרכים קשה שהתרחשה ברחוב חבקוק ב.

הכוננים העניקו הכוננים טיפול רפואי לילד בן 7 עם חבלות בראש ובגפיים, והוא פונה במצב בינוני להמשך טיפול בבית החולים בילינסון בפתח תקווה.

מיילך הניג, חנוך כהן וישראל הלפרין חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים למקום מסרו: ״מדובר בילד הולך רגל שנפגע מאופנוע. לאחר הטיפול הרפואי שהענקנו לו בזירה הוא פונה לבית החולים שניידר בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלות ופציעות בראשו ובגפיו ובשלב זה מצבו מוגדר בינוני".

חובשי הצלה נטע שפריי ועמנואל אדלר שהגיעו ראשונים למקום מדווחים: "כשהגענו לזירת תאונת הדרכים, מצאנו הולך רגל, ילד בן 7 כשהוא סובל מחבלות בראש ובגפיים לאחר שנפגע מאופנוע".

עוד הם סיפרו: "יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה במצב בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים בילינסון בפתח תקווה."

זירת התאונה בבני ברק (צילום: דוברות הצלה)

