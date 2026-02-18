שכונת רמת בית שמש ג' 2 לבשה חג ביום חמישי האחרון, עת חגגו תושבי השכונה מעמד הכנסת ספר תורה מפואר לבית המדרש של קהילת 'רמת הנביאים' בנשיאות המרא דאתרא הגאון רבי יוסף חיים לעוין.

המעמד החל בכתיבת האותיות האחרונות בבית המרא דאתרא, כשלאחריה יצאה התהלוכה ברוב פאר והדר ברחובות השכונה. רחובותיה של רמה ג' 2 המו מקהל חוגגים, כאשר ילדי השכונה נושאים לפידים ואבוקות, ומאות התושבים פוצחים בריקודים סוערים לכבודה של תורה.

את המעמד פיארו בנוכחותם גדולי רבני העיר, ובראשם המרא דאתרא דבית שמש, הגאון רבי נתן הכהן קופשיץ, אשר טרח והגיע לחלוק כבוד לתורה ולקהילה המתפתחת.

לצדו נראו רבני השכונה והסביבה, האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ; הגאון רבי לונצר, רב ביהמ"ד 'היכל התורה'; הגאון רבי אפרים קירשנבוים, רב ביהמ"ד 'פני שמואל'; הגאון רבי יחיאל רבינוביץ, רב ביהמ"ד 'תפארת יעקב'; והרב שנייבלאג מסטרעליסק.

נוכחות בולטת ומרשימה נרשמה מצד בחורי ורבני ישיבת 'אורחות משה', בראשות הגאון רבי דניאל פורוש, השוכנת בסמיכות לבית המדרש. הבחורים הצטרפו לשמחת התורה בריקודים נלהבים, מה שהוסיף נופך של התעלות ומרץ נעורים למעמד כולו.

האירוע הסתיים בסעודת מצווה חגיגית, במהלכה נשאו הרבנים דברי ברכה והתעוררות, תוך שהם משבחים את הקהילה המגובשת והעומד בראשה על צמיחתה הרוחנית המרשימה בשכונה.