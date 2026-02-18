האקדמיה הדיגיטלית של המגזר החרדי: הכירו את "סקולו"

עם מעל 2,000 תלמידים פעילים, גוטהלף מציג את המהפכה הדיגיטלית החדשה במגזר - צילום: כיכר השבת עם מעל 2,000 תלמידים פעילים, גוטהלף מציג את המהפכה הדיגיטלית החדשה במגזר | צילום: צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 5:56 עם מעל 2,000 תלמידים פעילים, גוטהלף מציג את המהפכה הדיגיטלית החדשה במגזר ( צילום: כיכר השבת )

בעולם שבו הרצון לרכוש ידע, להתמקצע או אפילו לבצע הסבה מקצועית גובר, הציבור החרדי נתקל לעיתים בחסמים של תכנים לא מותאמים או סביבת לימודים שאינה תואמת את ערכיו. מיזם "סקולו" (Schoolo) מבקש לשנות את המציאות הזו ולהביא בשורה צרכנית ולימודית חדשה למגזר

לא עוד פיילוט – אלא פלטפורמה שכבר עובדת אלי גוטהלף, הפנים של המיזם, מדגיש כי למרות התחושה שמדובר במיזם חדש, "סקולו" הוא כבר גוף פעיל ומנוסה. המערכת הריצה פיילוט בהשתתפות של למעלה מ-2,000 משתתפים שכבר רכשו וצרכו תכנים, וכעת היא מביאה את הבשורה לקהל הרחב. כנסו והתרשמו בעצמכם >>

"לא צריך כיסים עמוקים": אלי גוטהלף מסביר איך רוכשים מקצוע וידע במחיר שווה לכל נפש ( צילום: כיכר השבת )

הייחוד המרכזי של הפלטפורמה הוא ההתאמה המלאה לציבור החרדי: כל התכנים מפוקחים ומותאמים, כך שכל הורה יכול לאפשר לילדיו או לנערות סמינר לגלוש באתר בבטחה.

מה לומדים? מעזרה ראשונה ועד עסקים

האתר מרכז ידע רב במקום אחד ומציע מגוון רחב של קורסים בתחומים שונים:

עסקים ושיווק: קורסים עם המרצים המובילים במשק, כמו קובי מחט וניר דובדבני

התפתחות אישית ומקצועית: לימודי NLP, שפת גוף, ניהול משא ומתן ותקשורת מקרבת

העשרה ופנאי: מוזיקה, חינוך והנחיית הורים

לימודי שפות: קורסי אנגלית לילדים, המותאמים תרבותית (ללא מושגים או תמונות שאינם הולמים את החינוך החרדי, כגון חזיר), המהווים פתרון מצוין גם לתעסוקה חינוכית בשעות הפנאי.

"יש פה קורס עזרה ראשונה מציל חיים - בחינם לחלוטין!" ( צילום: כיכר השבת )

גוטהלף מדגיש כי ישנם גם קורסים הניתנים בחינם לחלוטין, כגון קורס עזרה ראשונה, מתוך תפיסה שזהו ידע מציל חיים שחובה שיהיה לכל אדם.

גמישות, מחיר ונגישות

אחד היתרונות הבולטים של "סקולו" הוא הגמישות. הלימודים מתבצעים באופן דיגיטלי, כך שניתן ללמוד מכל מקום – אפילו בטיסה – ובכל זמן שנוח למשתמש, הדבר מאפשר לאנשים עובדים לבחון אפשרויות להסבה מקצועית או לפתח תחביב מבלי "לשבור את הכלים" ומבלי לסכן את מקום עבודתם הנוכחי.

מבחינה כלכלית, המחירים מוגדרים כנוחים ואינם דורשים "כיסים עמוקים", מה שחוסך את הצורך לשלם עשרות אלפי שקלים ליועצים חיצוניים, ומנגיש את הידע של המומחים הגדולים ביותר במחיר שווה לכל נפש.

הפלטפורמה מציעה ממשק קל ופשוט לתפעול, הכולל מבחנים ומשובים, ומביאה את "הטופ של הטופ" של המרצים ישירות לבית הלקוח.

כפי שמסכם זאת אלי גוטהלף: "כשמלמדים אותך בחרדית, אתה מבין מהר".

