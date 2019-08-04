שלושה ימים בלבד, ובית הספר המקוון SKOOLU משיק מבצע חסר תקדים שמסעיר את הרשת: כל הקורסים - בכל התחומים - במחיר אחיד של 49 ש"ח בלבד. מה שהתחיל כהכרזה שקטה הפך בתוך שעות לסערה ברשתות החברתיות, כשאלפי ישראלים ממהרים להירשם לפני שהשעון יגיע לסיום הספירה לאחור.
עשרות תלמידות מכללת מעינות שהשתבצו בחודשים האחרונים במערך עבודה של בתי חולים בירושלים, רק מחזקות את הדרישה של נשים רבות שמבקשות להצטרף ללימודי הרפואה ההוליסטית במעינות. נשים שמחפשות עבודה עם שליחות, שתעניק להן ידע אישי רב, סיפוק מעבודה שמפיצה טוב בעולם וחשוב לא פחות: פרנסה בכבוד, כי זו דרך נפלאה להמשיך שפע ולמשוך שפע (לימודים)
התחרות על כל מקום עבודה דורשת מאתנו לחדד את הכשרונות שלנו ביחס לאחרים. גם אם אתם עובדים, כדי לפרוץ את הדרך קדימה נדרשת מיומנות ושיפור היכולות הקיימות. פרוייקט חינמי של שירות התעסוקה מציע לכם הזדמנות כאן ועכשיו (כלכלה, שיווקי)
בימים אלו, נותן הקמפוס החרדי אונו ההזדמנות המיוחדת לבוגריו ומציע להם להשתלב בקורס קצר וייחודי בנושא, אשר יעניק להם יתרון מקצועי משמעותי. הכיתה שכבר נפתחה מונה עשרות עורכי דין ורואי חשבון חרדיים מבוגרי הקמפוס. הקורס מועבר במשותף על-ידי שני עורכי דין המתמחים בתחום: עו"ד שי אהרונוביץ, איש רשות המיסים, ועו"ד אבי גורמן