"זה פשוט מטורף!" - אלפי ישראלים מסתערים על הקורסים ב-49 ש"ח

שלושה ימים בלבד, ובית הספר המקוון 'סקולו' משיק מבצע חסר תקדים שמסעיר את הרשת: כל הקורסים - בכל התחומים - במחיר אחיד של 49 ש"ח בלבד. מה שהתחיל כהכרזה שקטה הפך בתוך שעות לסערה ברשתות החברתיות, כשאלפי ישראלים ממהרים להירשם לפני שהשעון יגיע לסיום הספירה לאחור.

למה כולם מסתערים?

סקולו הוא לא עוד אתר קורסים. מדובר בבית ספר מקוון שנבנה כולו סביב עיקרון אחד ברור: ידע מעשי שמוביל להצלחה אמיתית. הקורסים בנויים כך שתוכלו ליישם כבר מהשיעור הראשון - בעבודה, בחיים האישיים, או אפילו בהקמת עסק עצמאי.

הזדמנות כזו לא תחזור: הקורסים הפופולריים של סקולו - בלחיצה אחת >>

מה מחכה לכם בפנים?

קורסים מקצועיים בכל תחום מוביל - עסקים, שפות, שיווק דיגיטלי, מכירות, בינה מלאכותית (AI), נדל"ן, NLP, אינטליגנציה רגשית, אימון אישי, התפתחות אישית, ספורט טיפולי, עיסוי ביתי ועוד.

גישה לשנה שלמה - כל קורס אליו נרשמים נפתח לשנה מלאה, כך שאפשר ללמוד בקצב אישי, בזמן ובמקום שנוח לכם.

תכל'ס, בלי חפירות - מרצים מהשורה הראשונה מעבירים ידע אמיתי, פרקטי ומבוסס ניסיון מהשטח.

לומדים מהבית - הכל אונליין, בלי נסיעות, בלי לחץ, ועם נוחות שימוש מקסימלית מכל מכשיר.

מותאם לציבור החרדי - הלמידה מותאמת לערכים, לאורח החיים ולצרכים המעשיים של הקהל הדתי-חרדי.

מחירים שוברי שוק - גם בלי המבצע, הקורסים זמינים במחירים נגישים. אבל עכשיו - מדובר בהזדמנות שאי אפשר להתעלם ממנה.

הזדמנות כזו לא תחזור: הקורסים הפופולריים של סקולו - בלחיצה אחת >>

דוגמאות לקורסים שכובשים את המשתתפים

קורס סטטוס מיינד עם ישראל בוגרד - איך להפוך את הסטטוס שלך למכונת כסף.

קורס תיווך נדל"ן אונליין עם שלומי עמר וחופי כחלון - הדרך לקריירה מצליחה מהבית.

קורס סודות המכירות עם דוד מועלם - כלים מעשיים לסגירת עסקאות בלי מניפולציות.

קורס אנגלית מדוברת עם דויד שון - שיטה שהביאה אלפי ישראלים לשיחה שוטפת.

קורס AI לעסקים עם אביב גולן - כך תהפכו את הבינה המלאכותית למנוע צמיחה לעסק שלכם.

קורס הקוד הרגשי עם ליאור ברקן - שליטה מעשית ברגשות, כאן ועכשיו.

ועוד עשרות קורסים בתחומים החמים ביותר של 2025.

שורה תחתונה:

אם תמיד חלמתם ללמוד, להתקדם ולהתפתח מקצועית ואישית - זו ההזדמנות שלכם. שלושה ימים בלבד, וכל הקורסים של סקולו ב-49 ש"ח.

הזדמנות כזו לא תחזור: הקורסים הפופולריים של סקולו - בלחיצה אחת >>