עם סיומם של ימי השובבי"ם המסוגלים, שבו לעירם לונדון בחורי ישיבת "אהובים", המוסד התורני הייחודי לבחורים מיוחדים וצדיקים, לאחר מסעמלא חוויות בערבות הונגריה. המסע, שתוכנן בקפידה כדי להעניק לבחורים היקרים הזדמנות להחליף כוחות ולהתרענן ברוחניות ובגשמיות, הותיר בלב המשתתפים חותם בל יימחה.

תחנת השיא של המסע הייתה בעיירה המפורסמת קרעסטיר, מקום משכנו של הרה"ק רבי ישעיה'לה מקרעסטיר זי"ע. הבחורים שפכו את שיח לבם על הציון הקדוש, כשהם מבקשים על הצלחתם ברוחניות ועל בריאותם.

רגע מרגש במיוחד נרשם כאשר בקרעסטיר נפגשו הבחורים עם האדמו"ר מזוועהיל שנפש במקום. האדמו"ר קיבל את הבחורים המיוחדים בחביבות יוצאת דופן, האזין להם בקשב רב והאציל עליהם ועל צוות הישיבה מברכותיו, כשהוא מחזק את ידיהם ומעודד אותם להמשיך ולגדול בתורה וביראת שמים.

לאורך ימי הטיול סיירו הבחורים בבתי מדרש ישנים שנותרו כעדות אילמת לקהילות המפוארות ששקקו חיים בהונגריה לפני החורבן. הבחורים שוררו ניגוני התעוררות ושאבו השראה מהדורות הקודמים.

אחד הרגעים המטלטלים ביותר במסע אירע בעת ביקורם של הבחורים בבודפשט הבירה. הבחורים הגיעו אל גדות נהר הדנובה, אל המקום בו ניצבת אנדרטת הנעליים המצמררת. במקום הזה, שבו נרצחו מאות יהודים על ידי גדודי צלב החץ ההונגרים והושלכו למי הנהר הקפואים, נעמדו הבחורים המיוחדים לתפילה חרישית ומרגשת.

המראה של נעלי המתכת היתומות המנציחות את הקדושים הי"ד, עורר בקרב הבחורים והצוות רגשות עזים של זיכרון וגאווה יהודית, על כך שדווקא הם, הבחורים המיוחדים המייצגים את שרשרת הדורות, ממשיכים ללכת בדרך התורה בגאון.

המסע נחתם בתחושת סיפוק אדירה. הבחורים שבו ללונדון כשהם מלאים בחוויות, כוחות ורעננות, מוכנים להמשיך את זמן החור מתוך שמחה ומרץ.