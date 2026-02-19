התעוררות, בכייה, שוועה וזעקת מצפי ישועה: כך נראה המעמד

יורה רותחת של שוועה ותחינה לבקיעת שערי שמים נגלתה במעמד קיום סגולת הישועה של מרנא הפלא יועץ זיע"א, האי קדמון ונשגב, אשר ערב בספרו בהדיא כי הוא ערב בדבר “לשלם במיטבא” ולהחיש ישועה ופדות לעושים נייחא לנשמתו. סגולה פלאית זו, שהפכה למופת גלוי ונשגב עבור אלפי ישראל, קוימה בשלמותה במסע מיוחד ורב רושם של רינה של תורה.

המעמד הכביר, שהתקיים בשבוע שעבר, לווה בדמעה ושוועה של אלפי ישראל מצפי ישועה, אשר זכו לקיים את סגולת קדשו כהוראת רבותינו שליט"א בשלושת חלקיה: החזקת עמלי התורה בכולל “פלא יועץ” שהוקם על שמו בטהרה ויראה, שליחת מניין על ציונו הקדוש למסור התחייבות ולעמוד בתפילה ותחינה בלב נשבר, והתחייבות לפרסם את הישועה לכבוד שמים בעת אשר תתקבל התפילה.

משלחת מיוחדת יצאה לציונו הקדוש של מרנא הפלא יועץ זיע"א בעיר סיליסטרא שבבולגריה, לקראת סיום ימי השובבי"ם ותוקף מעלתם, לשאת עמם את תחינת אלפי ישראל ובקשותיהם האישיות. עשרות מופלגי עמלי התורה מכוללי רינה של תורה נטלו חלק במסע, בהשתתפות רבותינו שליט"א ובראשם הגאון הצדיק רבי מרדכי ליבר הלוי כהן שליט"א, ראש כוללי רינה של תורה, אשר עמד בראש המשלחת יחד עם חבר תלמידי חכמים מופלגים.

כובד ראש, דמעות כבושות ושפתיים לוחשות ליוו את המסע מראשיתו. הדרך כולה הייתה חלק בלתי נפרד מן ההכנה הנדרשת להבאת שוועת ישראל מצפי ישועה. הטיסה והנסיעה הפכו לבית מדרש של עמל התורה, כאשר הכל שקועים בעיון וביראה, והלבבות הוכנו לקראת הרגעים הנשגבים של מעמד התפילה בציון.

בדרך לציון נשא ראש הכוללים הגאון הצדיק רבי מרדכי ליבר הלוי כהן שליט"א דברי התעוררות בפני רבני וחברי המשלחת, ועוררם על גודל הזכות לפעול בכוח התפילה ובזכות מרנא הפלא יועץ זיע"א. הדרכים דמו לשבילי דנהרדעא, והעיון בתורה ובספר ה"פלא יועץ" מילא את האווירה בריתחא דאורייתא.

עם ההגעה לעיר סיליסטרא נרשמו רגעי התעוררות מיוחדים, כאשר אחד מגדולי הת"ח שיתף בעדות אישית על ישועה מופלאה מעל דרך הטבע בענין רפואי קשה, אשר הסתיים באופן פלאי לאחר תפילה בציון במסע אשתקד. התרגשות גדולה וחרדת קודש אפפו את הלבבות לקראת הכניסה לעיר בה כיהן מרנא הפלא יועץ זיע"א וכתב את ספריו הקדושים.

עמלי התורה קיבלו על עצמם תענית דיבור, וקיימו סדר לימוד מיוחד ורצוף סמוך לציון, כהכנה דרבה למעמד התפילה. לאחר שעות של יגיעת תורה וטבילה במקווה הסמוך, ניגשה המשלחת באימה וביראה לחלקת מחוקק – ציונו הקדוש של מרנא הפלא יועץ זיע"א.

סדרי המעמד נפתחו בדברי התעוררות ובבכייה נוראה. הרה"ג רבי חיים יוסף שטיגל שליט"א הכריז בקול בוכים כי “אנו שלוחי בית דין והם שולחינו”, והזכיר את הקמת כולל “פלא יועץ” על קברו ואת הבטחתו של מרנא זיע"א לפעול ישועה לעושים נייחא לנשמתו. בבכייה ושוועה התקיים סדר התפילה בלב נשבר, בזעקת י"ג מידות, אבינו מלכנו ופרקי תחנונים, כאשר הוזכרו כל הבקשות בפרטות ובמתינות.

בסיום קיום הסגולה נאמרו פרקי הודיה על חסדי ד' בשליחות אלו שכבר נושעו אשתקד, ועדותם עוררה רוממות וחרדת קודש. לאחר שעות של תפילה והזכרה אישית, נסתיים המעמד בתחושת זוך ובהכרה כי שמע אלוקים לתפילת בניו, ובוודאי בזכות סגולת קדשו והבטחתו של האי קדמון נשגב, יזכו רבים לראות ישועה בקרוב, בשמחה ובנקל.