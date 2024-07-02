מאג'ד אבו סלמיה, אחיו של מנהל בית החולים שיפא, חוסל אמש על ידי חיל האוויר בביתו במחנה הפליטים שאטי. על פי דובר צה"ל, אבו סלמיה, ששימש כצלף בארגון הטרור חמאס, תכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. חיסולו מגיע על רקע הקשרים שהתגלו בין הנהגת בית החולים לארגון חמאס, ועל רקע שחרורו המוטעה של אחיו, מנהל בית החולים (צבא)
יממה אחרי הפרסום על השחרור המפתיע של מי שתחת אחריותו ובמשמרת שלו התנהלו זוועות של ממש ופשעי מלחמה - מבקר המדינה מעלה שאלות קשות ומאיים: "נבחן פתיחת ביקורת" | אנגלמן מציין כי בכוונתו לבקש מנתניהו "את התחקירים שיונחו על שולחנו" (בארץ)