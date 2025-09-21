כיכר השבת
מכה לטרור

אחיו של מנהל שיפא: צה"ל חיסל צלף של חמאס שהתכוון לבצע פיגוע

מאג'ד אבו סלמיה, אחיו של מנהל בית החולים שיפא, חוסל אמש על ידי חיל האוויר בביתו במחנה הפליטים שאטי. על פי דובר צה"ל, אבו סלמיה, ששימש כצלף בארגון הטרור חמאס, תכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. חיסולו מגיע על רקע הקשרים שהתגלו בין הנהגת בית החולים לארגון חמאס, ועל רקע שחרורו המוטעה של אחיו, מנהל בית החולים (צבא)

מפקד חטיבה 401, אלוף-משנה בני אהרון מספר על המבצע (צילום: דובר צה"ל)

בפעולה ממוקדת של חיל האוויר, חוסל הלילה (ראשון) מאג'ד אבו סלמיה, פעיל בכיר, בביתו שבמחנה הפליטים שאטי שבעיר עזה. על פי דיווח של דורון קדוש בגלי צה"ל, אבו סלמיה שימש כצלף בארגון, והיה אחיו של מחמד אבו סלמיה, מנהל בית החולים שיפא.

מדובר צה"ל נמסר כי "אבו סלמיה התכוון להוציא לפועל פעולת טרור בטווח הזמן המיידי במרחב העיר עזה", מה שהצדיק את הפעולה המהירה.

האירוע מקבל משמעות נוספת על רקע שחרורו השנוי במחלוקת של אחיו, מנהל בית החולים. מחמד אבו סלמיה נעצר בעבר על ידי ישראל, אך שוחרר ב"טעות" עקב תקלה של השב"כ, מה שעורר ביקורת חריפה בקרב גורמים ציבוריים וביטחוניים.

במהלך המלחמה, צה"ל חשף ראיות רבות הקושרות את חמאס לבית החולים שיפא. נטען כי הארגון השתמש בתשתיות ובחדרים בבית החולים למטרות טרור, הקים מתחתיו תוואי מנהרות ואף החזיק בו חטופים ישראלים. חיסולו של מאג'ד אבו סלמיה, המשתייך למשפחה הקשורה לניהול בית החולים, מחזק את הטענות בדבר הקשר ההדוק בין הארגון הרצחני למערכת הבריאות בעזה.

