נציב התלונות קבע: הנשיא יצחק עמית פגע בזכותו של השר קרעי

נציב תלונות הציבור על שופטים, אשר קולה, קבע היום (חמישי) כי תלונתו של שר התקשורת שלמה קרעי נגד נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין וגילה כנפי-שטייניץ הייתה מוצדקת.

התלונה עסקה בהתנהלות השופטים במהלך דיון הנוגע למועצת הרשות השנייה. לפי הפרסום, הנציב קבע כי השופטים פגעו בזכות הטיעון של קרעי וב"כללי הצדק הטבעי", לאחר שלא אפשרו את שמיעת עמדתו בדרך הנדרשת בטרם התקבלה ההחלטה.

בסיכום החלטתו כתב הנציב כי במקרה הנדון התקיימו נסיבות שהצדיקו את בירור התלונה. לדבריו, "סיכומם של דברים הינו כי יש להציב מסגרת לדיון בבירור התלונה", תוך שהבהיר כי הבדיקה התמקדה בדרך שבה נשמעה עמדתו של השר במסגרת ההליך.

קולה הוסיף כי "מן הראוי היה לשמוע את כל העמדות במדויק בדיון של השר וממילא גם במרכיב ההחלטה הקובע". עם זאת, הנציב ציין כי בסופו של דבר לא נגרם לקרעי נזק בפועל, שכן עמדתו נשמעה במלואה, גם אם הדבר נעשה באיחור.