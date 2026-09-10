בית המשפט העליון קבע היום (חמישי) לקיים דיון ראשון בעתירה תקדימית הדורשת לפתוח את הר הבית בשבתות במהלך חודש תשרי. הדיון ייערך ביום רביעי בשבוע הבא, חמישה ימים לאחר ראש השנה.

במקביל הורה בית המשפט למשיבים - שר הביטחון איתמר בן גביר, המשטרה וראש הממשלה - להגיש את תשובתם לעתירה עד 48 שעות לפני הדיון, כלומר עד יום שני בשבוע הבא.

העתירה הוגשה על ידי פעילי הר הבית בצעד חריג נגד השר בן גביר, שעולה בעצמו להתפלל בהר, נגד המשטרה ונגד ראש הממשלה. העותרים דורשים לפתוח את הר הבית בשבתות במסגרת הסטטוס קוו שהיה נהוג בהר הבית לאורך שנים רבות.

במסגרת העתירה התבקש בית המשפט העליון לתת צו ביניים בדיון דחוף אשר יורה למשיבים להיערך לפתיחת הר הבית ליהודים בשבתות חודש תשרי תשפ"ז שחופפים את חגי ראש השנה, סוכות ושמיני עצרת (שמחת תורה).

במקביל התבקש בית המשפט להורות למשיבים לנמק מדוע האיסור הגורף לפתיחת הר הבית בשבתות ליהודים וללא יהודים שאינם מוסלמים לא יבוטל בהיותו בלתי ענייני באופן קיצוני, מפלה לרעה ונוגד את הסטטוס קוו שהיה קיים.

"הסירוב לפתיחת הר הבית בשבתות כנראה נובעת משיקולים זרים שאינם קשורים למצב הביטחוני בהר הבית", טוענים העותרים. לדבריהם, "במשך זמן רב היו קבוצות אלימות של מוסלמים שהתנכלו ותקפו יהודים בהר הבית עקב אזלת היד של המשיבים".

העותרים מדגישים כי לאחר ש"מצב זה הופסק בעקבות אכיפת החוק והסדר בהר הבית", "לא ניתן היום לבוא ולטעון לחששות להפרות סדר כאשר המשיבים יודעים היטב כי אם רוצים ניתן להשליט את החוק והסדר גם בהר הבית, ללא קשר לאיום זה או אחר מצד גורמים עוינים".

העותרים מפנים לתקדים קודם: "כשתשעה באב חל בחג הקרבן המוסלמי, נתניהו והשר דאז גלעד ארדן פתחו את הר הבית ליהודים למרות שהוא חל בחג מוסלמי, שעד אז היה טאבו של סגירה ליהודים. ארדן נימק אז ואמר 'זה גם מועד יהודי'".

לדבריהם, "תמוה מאוד שדווקא תחת השר בן גביר הר הבית לא נפתח ליהודים בחגי ישראל שחלים בשבת. בעוד שפתיחת שבת חוסה גם בגבולות הסטטוס קוו, ואף הומלצה מפורשות על ידי וועדת משנה של הכנסת בראשות חה"כ דוד צור שקבעה כי על המשטרה להחזיר את פתיחת הר הבית בשבתות".

העתירה מגיעה בשיאה של מערכת הבחירות, כאשר השר בן גביר יצטרך להתמודד עם הדרישה להסביר את עמדתו בנושא רגיש זה בפני בית המשפט העליון.