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רוכב האופנוע נמלט מהשוטרים ונתפס אחרי מרדף | תיעוד

אופנועני החטיבה לביטחון פנים של מג"ב עצרו רוכב אופנוע שנמלט מהכוחות תוך שסיכן את משתמשי הדרך | צפו במרדף ובמעצר (משטרה)

המרדף אחר רוכב האופנוע והמעצר
המרדף אחר רוכב האופנוע והמעצר| צילום: צילום: דוברות המשטרה

במהלך פעילות מבצעית של אופנועני החטיבה לביטחון פנים (לבט"פ) של מג"ב, באזור הכפר אעבלין שבגליל התחתון, זיהו הלוחמים אופנוע כבד, אשר נסע כשלוחית הרישוי שלו מקופלת באופן שלא איפשר את זיהויו, בניגוד לחוק.

הלוחמים סימנו לרוכב לעצור, אולם הוא החל להימלט מהמקום. במהלך המרדף נהג החשוד בניגוד לכיוון התנועה, תוך שהוא מסכן את ביטחונו האישי ואת משתמשי הדרך.

אופנועני מג״ב פתחו במרדף מבצעי אחריו, תוך שימוש בכריזה ובאמצעי אזהרה, במהלכו נמלט החשוד דרך שטח פתוח ובאזור התעשייה הסמוך לכפר אעבלין.

בתום המרדף נעצר רוכב האופנוע והועבר להמשך טיפול וחקירה בתחנת שפרעם של המחוז הצפוני ב.

משטרהמרדףרוכב אופנוע

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