רוכב האופנוע נמלט מהשוטרים ונתפס אחרי מרדף | תיעוד

המרדף אחר רוכב האופנוע והמעצר - צילום: דוברות המשטרה המרדף אחר רוכב האופנוע והמעצר | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:01

במהלך פעילות מבצעית של אופנועני החטיבה לביטחון פנים (לבט"פ) של מג"ב, באזור הכפר אעבלין שבגליל התחתון, זיהו הלוחמים אופנוע כבד, אשר נסע כשלוחית הרישוי שלו מקופלת באופן שלא איפשר את זיהויו, בניגוד לחוק.