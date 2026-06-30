במהלך פעילות אכיפה ממוקדת של שוטרי אגף התנועה במחוז ירושלים נגד עבירות תנועה מסכנות חיים, נעצר לבדיקה כלי רכב.

בבדיקה, נדהמו השוטרים לגלות, כי במושב הקדמי של הרכב הוסע תינוק כבן חודשיים כשהוא מונח על ברכיה של אמו, ללא כל התקן ריסון או חגורת בטיחות כנדרש בחוק.

בנוסף, במושב האחורי של כלי הרכב הוסעו ארבעה ילדים נוספים כשהם עומדים על המושבים ואינם חגורים. נגד הנהג נרשמה הזמנה לדין.

משטרת ישראל שבה ומדגישה בפני הציבור את החובה החוקית והבטיחותית להושבת ילדים ותינוקות בהתקני ריסון מותאמים וחגירת חגורות בטיחות בכל נסיעה, במטרה לשמור על חייהם של הנוסעים ולמנוע פגיעות מיותרות.