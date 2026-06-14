תיעוד נדיר: מפעיל רחפן נתקל בלוויתן כחול מרשים מול החוף

תיעוד הלוויתן המרשים תיעוד הלוויתן המרשים 10 10 0:00 / 2:56

תיעוד רחפן שצולם מול חופי רנצ'ו פאלוס ורדס שבקליפורניה חשף מחזה נדיר ומרשים של לווייתן כחול כשהוא שוחה במימי האוקיינוס ומזנק מעל פני המים.

הסרטון עקב אחר הלווייתן הענק במשך מספר רגעים והציג את ממדיו העצומים לצד תנועתו החלקה במים. הלווייתן הכחול נחשב לבעל החיים הגדול ביותר שחי כיום על פני כדור הארץ, ואף לגדול ביותר שידוע כי התקיים אי פעם. אורכם של פרטים בוגרים יכול להגיע ליותר מ-30 מטרים ומשקלם עשוי לעבור את רף 150 הטונות.

לוויתן כחול ( צילום: שאטרסטוק )

למרות גודלו האדיר, הלווייתן הכחול ניזון בעיקר מיצורים זעירים הנקראים קריל, אותם הוא מסנן מהמים בכמויות עצומות.

בתיעוד נראה הלווייתן שוחה סמוך לפני הים ולאחר מכן מבצע זינוק מרשים מעל פני המים, התנהגות המכונה "פריצה" (Breaching). החוקרים סבורים כי לווייתנים מבצעים זינוקים כאלה מסיבות שונות, ובהן תקשורת עם לווייתנים אחרים, הסרת טפילים מהעור או פעילות חברתית.

הלווייתנים הכחולים נפוצים באוקיינוסים ברחבי העולם, אך מספרם הצטמצם באופן דרמטי במהלך המאה ה-20 בעקבות ציד מסחרי נרחב.