ניו יורק נגד העשירים: ממדני חוגג את "יום המס" בסרטון מתגרה

"כשביקשתי להיבחר לראשות העיר, אמרתי שאני הולך למסות את העשירים. ובכן, היום אנחנו ממסים את העשירים," הצהיר ממדני בסרטון. המס החדש הוא אגרה שנתית שתחול על נכסי יוקרה בשווי של מעל 5 מיליון דולר, שבעליהם אינם מתגוררים בעיר במשרה מלאה ומשתמשים בנדל"ן הניו-יורקי ככלי ל"אחסון הון" בלבד.

ראש העיר הסביר כי מדובר בצעד של צדק חברתי: "זוהי מערכת לא הוגנת ביסודה שפוגעת בניו-יורקרים העובדים. כעת, זה מגיע לסיומו". לפי ההערכות, המס החדש יגייס לפחות 500 מיליון דולר בשנה, שישמשו למימון שירותים חיוניים כמו מעונות יום בחינם, רחובות נקיים יותר ושכונות בטוחות יותר.

ממדני חתם את הסרטון במסר לבעלי ההון ולתושבי העיר: "בתור ראש עיר, אני מאמין שלכולם יש תפקיד בתרומה לעיר שלנו, וחלקם – קצת יותר מאחרים. יום מס שמח, ניו יורק". המהלך זכה לגיבוי מהמושלת הוצ'ול, שציינה כי מי שיכול להרשות לעצמו בית שני ב-5 מיליון דולר שעומד ריק, יכול להרשות לעצמו לתרום לעיר כמו כל ניו-יורקר אחר.