כ-75% מהסנאטורים הדמוקרטים הצביעו הלילה בעד ביטול מכירת נשק לישראל, נתון המצביע על שפל משמעותי במעמדה של המדינה בקרב המפלגה.

40 חברי סנאט דמוקרטים, בהם דמויות הנחשבות למתונות ומשפיעות, תמכו בהצעה לאסור מכירת דחפורים בשווי 295 מיליון דולר ששימשו את הצבא בעזה ובלבנון.

במקביל, 36 חברים מהמפלגה הצביעו בעד הצעה למניעת מכירת 12 פצצות במשקל 450 קילו, שערכן נאמד ב-152 מיליון דולר. נתונים אלו מציגים עלייה חדה לעומת אפריל האחרון, אז תמכו בצעדים דומים רק 15 מתוך 47 חברי הסנאט הדמוקרטים, ומספרם עלה ל-27 בסבב הצבעות שהתקיים בחודש יולי.

הסנאטור ברני סנדרס, שהוביל את המהלך, תקף את המדיניות הישראלית וטען כי "אמריקנים - דמוקרטים, רפובליקנים ועצמאים - רוצים שכספי המסים שלהם יושקעו בשיפור החיים כאן בבית, ולא ישמשו להרג נשים וילדים חפים מפשע במזרח התיכון ולסכן חיילים אמריקנים כחלק ממלחמות הכיבוש הבלתי חוקיות של נתניהו".

על אף התמיכה הרחבה בקרב הדמוקרטים, הניסיון נבלם בקונגרס בזכות התנגדות גורפת של המפלגה הרפובליקנית. הרפובליקנים, המחזיקים כיום ברוב בשני בתי הנבחרים, חסמו את העלאת ההצעות ומנעו את ביטול עסקאות הנשק. מצב הכוחות הנוכחי עשוי להשתנות בהתאם לתוצאות בחירות האמצע המתוכננות לחודש נובמבר הקרוב.

באופן מסורתי, הנשיא מאבד אחיזה בבחירות האמצע לפחות באחד משני הבתים, הסקרים כעת מראים סיכון משמעותי לאיבוד הקונגרס כולו לטובת הדמוקרטים מה שימנע מהנשיא טראמפ לאשר העברות נשק לישראל.