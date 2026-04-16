כיכר השבת
שוברים ימינה

הנקמה של ישראל במקרון: פגישה רשמית חסרת תקדים עם מארין לה-פן

שגריר ישראל בצרפת יהושע זרקא קיים פגישה רשמית ומתועדת עם ראש מפלגת העצרת הלאומית בצרפת מארין לה-פן | המפלגה שהוקמה בידי אביה האנטישמי עברה שינוי דרמטי מאז קיבלה לידיה את הנהגת המפלגה, כעת ישראל מעניקה "הכשר" רשמי ללה פן ואנשיה (מדיני)

1תגובות
(צילום: Shutterstock)

ישראל הרשמית שוברת חרם ארוך שנים על מפלגת הימין הקיצוני בצרפת על רקע אישור פגישת השגריר עם לה פן.

אחרי העוינות שגילה נשיא צרפת מקרון המשתייך למחנה המרכז-שמאל כלפי ישראל במהלך המלחמה, הוחלט "לשבור ימינה" בקיום פגישה רשמית עם מנהיגת המפלגה הימנית.

​שגרירות ישראל בצרפת אישרה היום (חמישי) כי השגריר יהושע זרקא קיים פגישה רשמית עם מארין לה פן, מנהיגת הימין הקיצוני. מדובר בצעד המבטא שינוי קיצוני במדיניות החוץ הישראלית, שכן עד כה נמנעה המדינה מכל קשר עם לה פן ומפלגתה.

​המפגש, עליו דווח לראשונה בכלי התקשורת בצרפת, נערך בחשאי כבר ביום רביעי. בהודעת האישור מסרה השגרירות לעיתון לה פריזיאן כי "שגריר ישראל בצרפת יהושע זרקא נפגש עם מנהיגת הימין הקיצוני מרין לה-פן".

​ההתקרבות הדיפלומטית מתרחשת בזמן שלה פן מתמודדת עם הרשעה במעילה בכספי האיחוד האירופי, עונש שעשוי למנוע ממנה להתמודד בבחירות לנשיאות ב-2027. בעבר כינה מקורבה למפלגה, ז'ורדן בארדלה, את ההליכים נגדה כצירוף של "גזר דין של הדמוקרטיה בצרפת".

לה פן נמצאת בהליכי ערעור מול בתי המשפט בצרפת בכדי לנסות לבטל את גזר הדין.

​בעבר החרימה ישראל את מפלגתה של לה פן בשל שורשיה האידיאולוגיים והתבטאויות אנטישמיות של מקימה, ז'אן מארי לה פן. עם זאת, בשנה האחרונה ניכרת התחממות ביחסים, שכללה גם ביקור של יו"ר המפלגה המכהן בישראל, ז'ורדן ברדלה, שצפוי לרשת את מקומה של לה פן אולי כבר בבחירות הקרובות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מחיית כפיים-זה מה שנקרא בצרפתית ''סתירות לחי (בין) לאומי'' , כאילו לקופיקו מקרוני אינו מקבל מספיק סתירות בלחי מאת ושתו (ושתי, ושתך, ושתו)
לוי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר