הנקמה של ישראל במקרון: פגישה רשמית חסרת תקדים עם מארין לה-פן

ישראל הרשמית שוברת חרם ארוך שנים על מפלגת הימין הקיצוני בצרפת על רקע אישור פגישת השגריר עם לה פן.

אחרי העוינות שגילה נשיא צרפת מקרון המשתייך למחנה המרכז-שמאל כלפי ישראל במהלך המלחמה, הוחלט "לשבור ימינה" בקיום פגישה רשמית עם מנהיגת המפלגה הימנית.

​שגרירות ישראל בצרפת אישרה היום (חמישי) כי השגריר יהושע זרקא קיים פגישה רשמית עם מארין לה פן, מנהיגת הימין הקיצוני. מדובר בצעד המבטא שינוי קיצוני במדיניות החוץ הישראלית, שכן עד כה נמנעה המדינה מכל קשר עם לה פן ומפלגתה.

​המפגש, עליו דווח לראשונה בכלי התקשורת בצרפת, נערך בחשאי כבר ביום רביעי. בהודעת האישור מסרה השגרירות לעיתון לה פריזיאן כי "שגריר ישראל בצרפת יהושע זרקא נפגש עם מנהיגת הימין הקיצוני מרין לה-פן".

​ההתקרבות הדיפלומטית מתרחשת בזמן שלה פן מתמודדת עם הרשעה במעילה בכספי האיחוד האירופי, עונש שעשוי למנוע ממנה להתמודד בבחירות לנשיאות ב-2027. בעבר כינה מקורבה למפלגה, ז'ורדן בארדלה, את ההליכים נגדה כצירוף של "גזר דין של הדמוקרטיה בצרפת".

לה פן נמצאת בהליכי ערעור מול בתי המשפט בצרפת בכדי לנסות לבטל את גזר הדין.

​בעבר החרימה ישראל את מפלגתה של לה פן בשל שורשיה האידיאולוגיים והתבטאויות אנטישמיות של מקימה, ז'אן מארי לה פן. עם זאת, בשנה האחרונה ניכרת התחממות ביחסים, שכללה גם ביקור של יו"ר המפלגה המכהן בישראל, ז'ורדן ברדלה, שצפוי לרשת את מקומה של לה פן אולי כבר בבחירות הקרובות.