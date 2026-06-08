צה"ל תקף את לב הכלכלה האיראנית: המתקן שמחזיק את טהרן בחיים

מטוס קרב ( צילום: Nati Shohat/Flash90 )

עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר, בהכוונת אגף המודיעין, השלימו הבוקר (שני) גל תקיפות נרחב ומדויק נגד מערכות הגנה אסטרטגיות שהציב המשטר האיראני ברחבי המדינה. התקיפה, שמהווה המשך ישיר לסדרת פעולות שבוצעו מאז שעות הלילה, נועדה להעמיק את חופש הפעולה של ישראל בשמי איראן ולשבש את יכולות הגילוי והיירוט של טהראן.

בצה"ל מציינים כי התקיפות התמקדו ביעדים קריטיים, בהם מתחם פטרוכימי במאהשהר שבדרום-מערב איראן. לפי גורמי ביטחון, במקום יוצרו רכיבים חיוניים וקריטיים לתוכנית הטילים הבליסטיים של משטר הטרור האיראני, המהווים איום ישיר על ישראל. במקביל, דווח על תקיפות ממוקדות בטהראן, אספהאן וכרג', שכללו פגיעה בנמל התעופה מהרבאד ובמחסן כטב"מים. הפרה בוטה של הפסקת האש גל התקיפות הישראלי הגיע בתגובה ישירה להפרה בוטה של הפסקת האש מצד איראן, ששיגרה מטחי טילים לעבר אזורים נרחבים בישראל. על פי נתוני צה"ל, שוגרו עד כה 22-24 טילים בליסטיים מאיראן לעבר ישראל, בהם הצפון, השרון והשומרון. כתוצאה מהירי נגרם נזק למספר מבנים בשומרון, אך בחסדי שמים לא היו נפגעים. דובר צה"ל חושף: פגיעה קשה במתקן הפטרוכימי ב. ניסני | 13:55 קיש: חזרה ללימודים פרונטליים במתווה מוגן יוני גבאי | 14:03 שעה קלה קודם לכן, יורט טיל נוסף ששוגר מתימן לעבר מרכז הארץ והשפלה. בצה"ל הבהירו כי העריכו שאיראן תפעל בעקבות התקיפה בדאחייה שבביירות, אך לא היו בטוחים לגבי התזמון המדויק של הפעולה. ניהול המבצע מבור חיל האוויר בסביבות השעה ארבע לפנות בוקר, ובעקבות סדרת הערכות מצב דחופות בצמרת הביטחונית, יצאה לפועל התגובה הישראלית. מטוסי חיל האוויר תקפו יעדים במערב ובמרכז איראן, בדגש על אזורי טהרן ואיספהאן. על פי דיווחי משמרות המהפכה באיראן, התקיפה בוצעה באמצעות טילים בליסטיים ששוגרו מהאוויר. מפקדי המערכה, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ומפקד חיל האוויר האלוף עומר טישלר, ניהלו את המבצע ישירות מתוך בור חיל האוויר בקריה. שגריר ישראל בוושינגטון, יחיאל לייטר, הגדיר את הפעולה כ"מדודה" והדגיש כי היא כוונה באופן ממוקד נגד אתרי שיגור טילים איראניים, כמהלך הגנתי והרתעתי מובהק.

יירוטים במרכז, הבוקר ( צילום: כיכר השבת )

פגיעה במערכות ההגנה האיראניות

דובר צה"ל ציין כי בתקופה האחרונה הוצבו מערכות הגנה במספר מרחבים שונים באיראן, כחלק מפעילות המשטר לשיקום יכולות הגילוי וההגנה שלו שנפגעו במבצע 'שאגת הארי'. התקיפה כעת הובילה להשמדת מערכות אלו. בין היעדים שהותקפו: מכ"מים ורכיבי הגנה אווירית שנועדו לשקם את מערך ההגנה האיראני.

קצין בכיר בצה"ל מסר כי "מבחינתנו אנחנו בהמשך של מבצע שאגת הארי - ביום ה-42 שלו, אחרי הפוגה בת חודשיים. יש לנו הזדמנות למנף את ההישגים". בצה"ל נערכים למספר ימים של לחימה מול איראן, כאשר תוכניות תקיפה מפורטות כבר אושרו על ידי הדרגים השונים.

תקיפה נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני - צילום: דובר צה"ל תקיפה נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:14

פגיעה במתחם הפטרוכימי

אחת התקיפות הבולטות ביותר כוונה אל לב תעשיית הכימיקלים האיראנית. במרכז המתקפה עמדה חברת הפטרוכימיה קארון, השוכנת במתחם הפטרוכימי בעיר בנדר אי מאהשהר שבמחוז ח'וזסתאן. מדובר באחד המפעלים החשובים בתעשייה הפטרוכימית האיראנית, הממוקם בלב אזור הנחשב למרכז הנפט והגז של המדינה, במרחק של כ-1,300 קילומטרים מישראל.

סגן הביטחון האיראני במחוז אישר כי למתחם נגרם "נזק חלקי" כתוצאה מהתקיפה. בישראל אישר גורם בכיר כי צה"ל תקף יעדים במתחם בהכוונת אגף המודיעין. לפי הדיווחים, זו אינה הפעם הראשונה שהאתר נמצא על הכוונת - המפעל נפגע גם בתחילת חודש אפריל במסגרת מבצע 'שאגת הארי'.

פגיעה של טיל איראני בעומק האדמה במדבר הישראלי ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

המשך המערכה

במשמרות המהפכה אישרו את דבר התקיפה הישראלית. בזמן שצה"ל מדווח על הצלחה מבצעית בנטרול יכולות ההגנה של האויב, הקבינט המצומצם צפוי להתכנס בדקות הקרובות כדי לדון בהמשך המערכה. גורם ביטחוני ציין כי המהלך הנוכחי מוכיח את נחישות ישראל לפעול בתוך שטח איראן לסיכול איומים אסטרטגיים.

עוד לפני היציאה למבצע, רב-אלוף זמיר הבהיר בתום הערכת מצב מטכ"לית כי צה"ל ערוך להכות באויב בעוצמה רבה. נציגים אמריקניים נוכחים בבור המבצעים בקריה, והממשל בוושינגטון קיבל עדכון על התקיפה המתוכננת.