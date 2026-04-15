מטורף: רה"מ הנבחר הודיע בשידור חי על השעיית הערוץ בו התראיין

ראש הממשלה הנבחר של הונגריה, פטר מדיאר, הודיע כי בכוונתו להשעות את שידורי החדשות של התקשורת הממלכתית עם כניסת ממשלתו לתפקיד סביב אמצע מאי, והגדיר אותה “מכונת תעמולה”.

בריאיונות לרדיו ולטלוויזיה הממלכתיים, אליהם הוזמן לראשונה זה שנה וחצי, תקף מדיאר בחריפות את הסיקור התקשורתי ואמר כי הוא מפיץ “פחד ושקרים”. לדבריו, “כל הונגרי ראוי לתקשורת ציבורית שמשדרת את האמת”, והוסיף כי “אחרי הקמת הממשלה שלנו יגיע הקץ למפעל השקרים הזה”.

מדיאר האשים בריאיון את התקשורת בכך שגידפה אותו ואת סביבתו במשך תקופה ארוכה, והוסיף: “אין בי עלבון על כך שגידפתם אותי באופן אישי בוקר, צהריים וערב, ואת משפחתי, את הקרובים לי ואנשים פרטיים נוספים”. הוא טען כי מדובר במערכת תקשורת שאינה מאוזנת, והשווה אותה לתעמולה של משטרים קיצוניים, באומרו כי “אפילו צפון קוריאה או תקופות אפלות אחרות היו מלקקות את האצבעות מול מה שהולך כאן”.

רה"מ הנבחר הבהיר כי בכוונתו לשנות מן היסוד את מערכת התקשורת הציבורית: “אנחנו נשעה מיד את שירות החדשות השקרי הזה שמתנהל כאן, וניצור תנאים עצמאיים, אובייקטיביים וחסרי פניות כדי שהתעמולה הזו תופסק”. לדבריו, יוקם מנגנון חדש שיבטיח תקשורת ציבורית “שאינה כלי תעמולה אלא גוף מקצועי ואמין”.

במקביל, קרא לנשיא הונגריה, תמאש שויוק, להתפטר, ואמר כי הוא “אינו ראוי לייצג את אחדות האומה ואינו מסוגל להבטיח כיבוד החוק”, תוך שהדגיש כי הציבור ההונגרי “הצביע בעד שינוי משטר”.