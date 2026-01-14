סוכני FBI ביצעו חיפוש בביתה של עיתונאית ה'וושינגטון פוסט', חנה נטנסון, שהייתה אחראית על סיקור רגיש ביותר של הנשיא טראמפ | החיפוש התבצע במסגרת חקירה הנוגעת לקבלן ממשלתי שמואשם בהחזקה בלתי חוקית של חומרים מסווגים (בעולם)
העולם עוקב בהלם אחרי המתקפה חסרת התקדים בישראל אמש, עיתונים רבים בארה"ב ובעולם, בהם הנחשבים ביותר, פתחו הבוקר את השער הראשי שלהם בכתבה על ישראל והמצב חסר התקדים | ניו יורק טיימס, וושינגטון פוסט, פריזיאן: כולם בחרו להתמקד במה שקורה בישראל עם כותרות דרמטיות (בעולם)
פוסק הדור מרן הרב אלישיב הלך היום לעולמו. בכלי התקשורת מדווחים על האירוע למרות החדשות המסעירות - הפיגוע בבורגס ומותם של בכירים בצמרת הסורית • מ'פוסק הדור' ועד "גאון ושקדן" • כך מסקרת התקשורת (בכיכר, מדיה)
קוראי העיתון 'יתד נאמן' שפשפו אתמול את עיניהם בתדהמה. בכותרת הראשית דווח: "מרן ראש הישיבה רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל". הבוקר, דווח: "עולם התורה והיראה בהלוויתו של מורנו ראש הישיבה רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל". ל"כיכר השבת" נודע כי בתוכן הכתבות, ישתמשו ב'יתד' בתואר "מרן". על ההבדל שבין "מרן" ל"מורנו"
קוראי העיתון 'יתד נאמן' שפשפו הבוקר את עיניהם בתדהמה. "מרן ראש הישיבה רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל", כך ולא אחרת נכתב בכותרת הראשית. בכתבה הראשית בעמוד הראשון של העיתון מובאים תולדותיו של ראש הישיבה זצוק"ל יחד עם מאמר מערכת מיוחד תחת הכותרת: "התייתמנו"
המערכה כנגד חילול קברי קדמונים בנצרת החלה הבוקר. עימות ראשון כבר התרחש: עשרות הגיעו ממאה שערים לעיר הצפונית וניסו למנוע בגופם את חילול קברי הקדמונים. בהמשך היום צפויות הפגנות משותפות לערבים ויהודים. בפנים: צפו בוידאו מההכנות להפגנה הייחודית (חרדים, ארץ)