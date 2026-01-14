עיתונאית ה'וושינגטון פוסט' הייתה בהלם: סוכני FBI ניצבו בדלת

סוכני FBI ביצעו היום (רביעי) חיפוש בביתה של עיתונאית ה'וושינגטון פוסט', חנה נטנסון, במסגרת חקירה הנוגעת ל"קבלן ממשלתי שמואשם בהחזקה בלתי חוקית של חומרים מסווגים", כך פרסם העיתון.

נטנסון, שהייתה בביתה בוירג'ניה בזמן החיפוש, מתמקדת בסיקור "שינויי הממשל של הנשיא טראמפ והשפעתם", לפי תיאור הפרופיל שלה ברשת X. במהלך החיפוש נבדקו ביתה והמכשירים האישיים שלה.

בצו החיפוש צויין כי "החיפוש נעשה כחלק מחקירה של אורליו פרז-לוגונס, מנהל מערכות ממדינת מרילנד שמחזיק באישור ביטחוני, ומואשם בגישה לדוחות מודיעיניים מסווגים והבאתם לביתו".

פרז-לוגונס הוא קבלן ממשלתי מאז 2002, שמחזיק באישור ביטחוני ברמה עליונה. תפקידו הנוכחי הוא מנהל מערכות ומהנדס עבור חברה קבלנית שמספקת שירותים לסוכנות ממשלתית.

על פי כתב האישום, פרז-לוגונס השתמש במאגרי מידע כדי לחפש, לגשת ולצפות בדוח מודיעיני מסווג הקשור למדינה זרה. הקבלן הממשלתי צילם את הדוח והדפיס אותו. על פי החשד, לפחות מסמך אחד שסומן כ"סודי" שנמצא במרתף ביתו נוגע לביטחון הלאומי של ארצות הברית.

על פי ה'וושינגטון פוסט', נטנסון הייתה חלק מהסיקור הרגיש ביותר של השנה הראשונה של כהונת טראמפ השנייה. העיתונאית סיפרה כי במהלך החיפוש נלקחו ממנה טלפון ושעון חכם. מטעם העיתון מסרו כי הם "בוחנים ומנטרים את המצב".