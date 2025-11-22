סיפור נס פורים, מעבר לכך שהוא מלמד על ידו החזקה של ה', כמו גם על ניסיו ונפלאותיו עם ישראל בגלותם, מאלפנו לקח חשוב, כי לעיתים יש צורך לפעול דווקא מעבר לגבולות ההיגיון ולהתמסר למען מטרה נעלית אף במחיר לקיחת סיכון | מאמר לפורים מהגאון רבי דוד לייבל (יהדות)
צעיר בן 17, תלמיד מוסד חינוכי בירושלים שהשתתף לפני כשבועיים בתחרות שתיית אלכוהול ולגם בקבוק 'ויסקי' שלם - נפטר היום בבית החולים 'שערי צדק' בירושלים לאחר שבועיים בהם הוגדר כ'צמח'. רופאים בבית החולים מסרו כי מצבו הבריאותי היה תקין, ומותו נגרם אך ורק בגלל שתיית האלכוהול המוגזמת (בכיכר, מעניין)
בפנימיית נערים בירושלים, שיחקו מספר נערים בשתיית בקבוקי אלכוהול. אחד הנערים, בן 17, רצה למצוא חן בעיניי חבריו. "רוצים לראות איך אני גומר בקבוק שלם של ויסקי?", שאל את חבריו והחל לשתות את הבקבוק. זה לקח לו עשר דקות בלבד. רגעים ספורים לאחר-מכן הוא איבד את הכרתו והתמוטט