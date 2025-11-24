מזג האוויר היום (שני) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה של הטמפרטורות בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך עדיין יהיה חם מהרגיל ברוב אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. יתכן אובך.
הלילה: במהלך הלילה יחלו לרדת ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים. קיים חשש מהצפות במישור החוף ובשפלה, וקיים חשש קל משטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה.
על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות. בבוקר יוסיפו לרדת גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות. עדיין קיים חשש מהצפות במישור החוף ובשפלה, וחשש משטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. הגשם יתמעט בהדרגה במהלך היום ויפסק בערב.
ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 15-26
תל אביב: 20-28
באר שבע: 18-29
חיפה: 20-29
טבריה: 18-29
צפת: 15-24
אילת: 22-32
0 תגובות