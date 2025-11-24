הכנרת בסוף השבוע ( צילום: מיכאל גלעדי/Flash90. )

מזג האוויר היום (שני) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה של הטמפרטורות בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך עדיין יהיה חם מהרגיל ברוב אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. יתכן אובך.