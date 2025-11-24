כיכר השבת
מזג האוויר

מהפך: חם מהרגיל ואז צניחה בטמפרטורות, גשמים מלווים ברעמים וחשש מהצפות

לפי תחזית מזג האוויר,  תחול ירידה של הטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל | הלילה יחלו לרדת ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים. קיים חשש מהצפות (מזג האוויר)

כיכר השבת
הכנרת בסוף השבוע (צילום: מיכאל גלעדי/Flash90.)

היום (שני) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה של הטמפרטורות בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך עדיין יהיה חם מהרגיל ברוב אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. יתכן אובך.

הלילה: במהלך הלילה יחלו לרדת ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים. קיים חשש מהצפות במישור החוף ובשפלה, וקיים חשש קל משטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות. בבוקר יוסיפו לרדת גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות. עדיין קיים חשש מהצפות במישור החוף ובשפלה, וחשש משטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. הגשם יתמעט בהדרגה במהלך היום ויפסק בערב.

ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 15-26

תל אביב: 20-28

באר שבע: 18-29

חיפה: 20-29

טבריה: 18-29

צפת: 15-24

אילת: 22-32

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר