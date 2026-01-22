לאחר ששמו נחשף: 'הקצין המתחזה' יוצא במסע תביעות נגד המכפישים

אסף שמואלביץ', שנאשם בהתחזות לקצין מילואים ולחדירה לחמ"לים רגישים בפיקוד הדרום ושמו הותר לפרסום רק היום, החליט לפעול מול כל מי שהפיץ עליו קונספירציות מאז שנפתחה החקירה בנושא. כך פורסם הערב ב"חדשות 12".

התביעה הראשונה הוגשה נגד תושב תל אביב, שטען ברשתות החברתיות כי שמואלביץ' הוא "מרגל שבגד במדינת ישראל ועזר למחבלי הנוח'בה לבצע את טבח השבעה באוקטובר". על פי הדיווחים, בשבועיים הקרובים יוגשו כמה תביעות נוספות נגד מחוללי הקונספירציות.

פרשת הקצין המתחזה, והחלטת השופטת

פרשת הקצין המתחזה היא פרשה ביטחונית, שבמסגרתה שמואלביץ', קצין צה"ל לא מגויס, חדר לחמ"ל של פיקוד הדרום והוציא מתוכו מידע מסווג מפרוץ טבח השבעה באוקטובר, עד שנעצר על ידי השב"כ ב-15 באוקטובר. בתחילה הוגש נגדו כתב אישום חמור בגין ריגול, אך בהמשך רוכך לעבירות ביטחון מסוג "ריגול ללא כוונה לפגוע בביטחון המדינה".

שופטת בית המשפט המחוזי רחל תורן כתבה מוקדם יותר היום כי בשל סיום המלחמה אין חשש שפרסום הפרטים יוביל לפגיעה בביטחון המדינה, ויש לאפשר לפרסם את שמו של שמואלביץ' ופרטים נוספים מהפרשה.

"נשמעות תיאוריות קונספירציה כאלה ואחרות שאין להן זכר בכתב האישום", הצהירה השופטת. "בעיניי, לא רק שנקודת האיזון בין האינטרסים השונים השתנתה ומטה את הכף לטובת צמצום צו איסור הפרסום, אלא שבשלב זה ודווקא בשל הפרסומים המסולפים, קיים אינטרס משותף לפרסם פרטים מפרשה זו ולפזר את הערפל סביבה, אולם זה אינו העיקר".