כונני ההצלה והחירום נאלצו לפני שעה קלה (ראשון) לקבוע את מותו של גבר כבן 32, שאותר מחוסר הכרה בביתו ברח' שלמה אלקבץ 50 בירושלים.

צוות מד״א הדריך טלפונית את המשפחה לבצע החייאה, אך כוחות ההצלה שהגיעו למקום איתרו אותו במצב קישיון וקבעו את מותו במקום.

מתנדבי זק"א מחוז ירושלים, הוזעקו לזירה בה התרחש האסון הכבד והם מטפלים בכבוד המת ובאיסוף הממצאים.

בנצי אוירינג, מפקד זק"א מחוז ירושלים ודודי שקלאר ובערלה מסינגר, מתנדבי זק"א מחוז ירושלים, סיפרו: "מדובר בגבר בן 32 שאותר ללא רוח חיים לאחר שלא קם משנתו, בני משפחתו איתרו אותו ללא רוח חיים והזעיקו את כוחות ההצלה שנאלצו לאשר את מותו. מתנדבי זק"א מחוז ירושלים פועלים בזירה בטיפול בכבוד המת, ובליווי בני המשפחה בשעה הקשה."