כיכר השבת
מותו נקבע במקום

טרגדיה בירושלים: גבר חרדי בן 32 אותר בבית בגבעת שאול ללא רוח חיים

כונני ההצלה והחירום קבעו לפני שעה קלה את מותו של גבר חרדי בבית ברחוב אלקבץ בשכונת גבעת שאול בירושלים | "בני משפחתו איתרו אותו ללא רוח חיים והזעיקו את כוחות ההצלה שנאלצו לאשר את מותו", נמסר (חדשות חרדים)

סמוך לדירה בה נמצאה הגופה (צילום: זק"א)

כונני ההצלה והחירום נאלצו לפני שעה קלה (ראשון) לקבוע את מותו של גבר כבן 32, שאותר מחוסר הכרה בביתו ברח' שלמה אלקבץ 50 ב.

צוות מד״א הדריך טלפונית את המשפחה לבצע החייאה, אך כוחות ההצלה שהגיעו למקום איתרו אותו במצב קישיון וקבעו את מותו במקום.

מתנדבי זק"א מחוז ירושלים, הוזעקו לזירה בה התרחש האסון הכבד והם מטפלים בכבוד המת ובאיסוף הממצאים.

בנצי אוירינג, מפקד זק"א מחוז ירושלים ודודי שקלאר ובערלה מסינגר, מתנדבי זק"א מחוז ירושלים, סיפרו: "מדובר בגבר בן 32 שאותר ללא רוח חיים לאחר שלא קם משנתו, בני משפחתו איתרו אותו ללא רוח חיים והזעיקו את כוחות ההצלה שנאלצו לאשר את מותו. מתנדבי זק"א מחוז ירושלים פועלים בזירה בטיפול בכבוד המת, ובליווי בני המשפחה בשעה הקשה."

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר