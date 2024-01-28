כונני ההצלה והחירום קבעו לפני שעה קלה את מותו של גבר חרדי בבית ברחוב אלקבץ בשכונת גבעת שאול בירושלים | "בני משפחתו איתרו אותו ללא רוח חיים והזעיקו את כוחות ההצלה שנאלצו לאשר את מותו", נמסר (חדשות חרדים)
תרגול ראשון מסוגו בארץ דימה אירוע בו מחבלים תקפו את העיר החרדית מודיעין עילית וחסמו את כביש הגישה היחיד • בשיתוף פעולה נדיר, השתתפו עשרות חובשים מכל ארגוני ההצלה השונים ורופאים מכל קופות החולים שפתחו טריאז' רפואי בתוך העיר • ולמה הודו לאנשי 'הפלג הירושלמי' שהפגינו נגד התרגיל? • צפו בתיעוד ייחודי ומקיף מהתרגיל (חרדים)