מספר שבועות לאחר שנמצאה הגופה של משה צברי ז"ל בבית גוברין ליד כפר זוהרים, המשטרה מתירה היום (ראשון) לפרסם פרטים נוספים.

בתום חקירה מאומצת ואינטנסיבית של חוקרי ימ"ר ירושלים, גובשה התשתית הראייתית הנדרשת נגד החשוד בן 27, מהעיר לוד, בחשד לרצח המנוח משה צברי בחודש שעבר.

החקירה התחילה ביום 8.12.25, עם קבלת דיווח אודות היעדרותו של המנוח. לאחר פעולות חקירה שהובילו לאיתור רכבו של המנוח כשהוא שרוף כליל באזור יער המלאכים, הוטלה החקירה על היחידה המרכזית של מחוז ירושלים, שביצעה פעולות חקירה נוספות שהביאו לאיתור גופתו בתוך באר עמוקה סמוך לכפר זוהרים.

חקירה סמויה שניהלו חוקרי הימ"ר תחת צו איסור פרסום בליווי פרקליטות מחוז ירושלים, העלתה את החשד נגד החשוד, וביום 28.12.25, בפעילות של בלשי הימ"ר, נעצר החשוד טרם הספיק לצאת מהארץ, לאחר שלפי החשד תכנן להעתיק את מרכז חייו לחו״ל ולהימלט מאימת הדין.

במסגרת החיפושים ואיסוף הראיות, הצליחו החוקרים לאתר סכין ששימשה עפ"י החשד לביצוע הרצח.

מחקירת המשטרה עולה החשד, כי הרקע למעשה הוא מערכת יחסים עכורה שניהל המנוח עם קרובי משפחה של החשוד.

עם סיום מלאכת איסוף הראיות והעברתן לפרקליטות, תוגש היום בבית המשפט הצהרת תובע נגד החשוד, ובקשה להאריך את מעצרו ב - 5 ימים עד מועד הגשת כתב האישום.