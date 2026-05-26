חיסול עם מטען: רכב התפוצץ בעפולה, גבן בן 30 נרצח

גבר כבן 30 נרצח בפיצוץ שהתרחש ברכב בו נסע ברחוב הברוש בעפולה עילית | המשטרה פתחה בחקירה וההערכה היא כי מדובר ברקע פלילי (חדשות)

זירת פיצוץ הרכב בעפולה| צילום: יקיר נבון / כבאות והצלה לישראל

גבר כבן 30 נרצח הבוקר (שלישי) בפיצוץ שהתרחש ברכב בו נסע ברחוב הברוש בעפולה עילית. המשטרה פתחה בחקירה.

הגבר פונה כשהוא במצב אנוש לבית החולים העמק בעיר, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. לפי ההערכות הראשוניות, הרקע פלילי.

צוותי כיבוי מתחנת עפולה פעלו בשריפה שפרצה ברכב בעקבות הפיצוץ. לוחמי האש ביצעו כיבוי למוקד הבעירה ופעלו למניעת התפשטות האש לבתים הסמוכים.

חובש רפואת חירום במד"א אברומי ויזל, סיפר: "קיבלנו דיווח על פיצוץ רכב, הגענו למקום בכוחות גדולים של מד"א, ראינו את הרכב עולה באש ורסיסים מפוזרים ברחוב. גבר כבן 30 שכב בסמוך לרכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו אנוש תוך כדי פעולות החייאה".

מהמשטרה נמסר כי "לפני זמן קצר התקבל דיווח במוקד המשטרה, אודות פיצוץ ברכב בעיר עפולה. כתוצאה מהארוע ישנו פצוע במקום שזהותו טרם ידועה. כוחות משטרה נמצאים במקום ופתחו בחקירת נסיבות המקרה.

