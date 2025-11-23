כיכר השבת
מסתחרר, צולל ומתרסק

תיעוד מטורף: כך נראית התרסקות המטוס בתערוכה האווירית בדובאי - דקה אחר דקה

ביממה האחרונה פורסם תיעוד מטורף של רגעי ההתרסקות הקטלנית של מטוס קרב של חיל האוויר ההודי במהלך מופע אווירי בסלון האווירי בדובאי, בזמן שביצע תמרון בגובה נמוך | בתיעוד הממוקד נראה המטוס מסתחרר במהלך ביצוע תמרון אווירי, צולל ומתרסק | צפו בתיעוד (תעופה)

התרסקות המטוס (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

לאחר ההתרסקות הקטלנית של מטוס קרב של חיל האוויר ההודי במהלך מופע אווירי בסלון האווירי בדובאי, בזמן שביצע תמרון בגובה נמוך, ביממה האחרונה פורסם תיעוד מטורף של הרגעים הדרמטיים בשמיים ועד ההתרסקות.

כזכור, ביום שישי התרסק מטוס קרב של חיל האוויר ההודי. המטוס, מסוג טג'אס – מטוס קרב חד־מושבי וחד־מנועי שנמצא בשירות חיל האוויר ההודי מזה כעשור – ביצע תמרון מסוג "גלגול חבית" סמוך לקרקע. זמן קצר לאחר מכן איבד גובה, פגע בקרקע ועלה בלהבות, כקילומטר וחצי משטח התערוכה באיחוד האמירויות.

עדויות מהזירה מתארות עמודי עשן שחור שהתנשאו מעל אזור נמל התעופה הבינלאומי אל־מחטום. הצופים הרבים שנכחו במקום נצפו המומים לנוכח ההתרסקות הפתאומית במהלך המפגן.

התרסקות מטוס הקרב במהלך הסלון האווירי גררה השלכות ישירות על התעשייה הצבאית ההודית לאחר שכל המדינות שהזמינו אותו - ביטלו את הזמנתו.

התאונה אירעה ביום האחרון של המהדורה ה־19 של הסלון האווירי בדובאי, אחד האירועים הבולטים בעולם התעופה. השנה לא השתתפה בו נציגות רשמית מישראל.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

