התרסקות המטוס ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

לאחר ההתרסקות הקטלנית של מטוס קרב של חיל האוויר ההודי במהלך מופע אווירי בסלון האווירי בדובאי, בזמן שביצע תמרון בגובה נמוך, ביממה האחרונה פורסם תיעוד מטורף של הרגעים הדרמטיים בשמיים ועד ההתרסקות.