תיעוד דרמטי בדובאי: מטוס קרב הודי התרסק במהלך מפגן – הטייס נהרג

המפגן הפך לאסון: מטוס טג'אס הודי צלל לקרקע במהלך תמרון נמוך ועלה בלהבות לעיני הצופים – הטייס נהרג במקום (בעולם)

במהלך מופע אווירי בסלון האווירי בדובאי התרסק היום מטוס קרב של חיל האוויר ההודי, לאחר שביצע תמרון בגובה נמוך. בהודעה רשמית אישר חיל האוויר ההודי כי הטייס נהרג במקום.

המטוס, מסוג טג'אס – מטוס קרב חד־מושבי וחד־מנועי שנמצא בשירות חיל האוויר ההודי מזה כעשור – ביצע תמרון מסוג "גלגול חבית" סמוך לקרקע. זמן קצר לאחר מכן איבד גובה, פגע בקרקע ועלה בלהבות, כקילומטר וחצי משטח התערוכה באיחוד האמירויות.

עדויות מהזירה מתארות עמודי עשן שחור שהתנשאו מעל אזור נמל התעופה הבינלאומי אל־מחטום. הצופים הרבים שנכחו במקום נצפו המומים לנוכח ההתרסקות הפתאומית במהלך המפגן.

התאונה אירעה ביום האחרון של המהדורה ה־19 של הסלון האווירי בדובאי, אחד האירועים הבולטים בעולם התעופה. השנה לא השתתפה בו נציגות רשמית מישראל.

