באזורי היער העבותים של הודו, תגליות מדעיות חדשות מעניקות תקווה לעתידו של אחד מבעלי החיים הנדירים ביותר - הדול ההודי. מצלמות שטח, שהוצבו באזורים הרריים ובשמורות טבע, תיעדו באחרונה להקות חדשות של דולים, וקבעו כי קיים גידול מובהק בנוכחותם בשטחים שלא תועדו בהם בעבר. לפי הרשות לשימור הטבע ההודית ומומחי אקולוגיה מקומיים, מדובר בפריצת דרך לאחר עשורים של צניחה דראסטית במספר הדולים ושיעור הכחדה של תחומי מחיה היסטוריים נרחבים במדינה.​

הדולים ההודים, המוגדרים מינים בסכנת הכחדה גבוהה על ידי IUCN, שורדים כיום בעיקר בשלושה מוקדים עיקריים: רכס הרי ה"גהאטס" במערב ורום מרכז הודו, ובמחוזות המזרחיים הסמוכים לבורמה. מחקרים אקולוגיים, שבוצעו בשנים האחרונות בעזרת מצלמות שטח, גילו כי הדולים מעדיפים אזורים מישוריים גלויים ושומרים על ריחוק יחסי ממוקדי פעילות אנושית אינטנסיבית, מה שמאפשר להם להתגונן מפני סכנות ולהגן טוב יותר על גוריהם. אוכלוסיית הדולים בהודו מוערכת בכ-1,000 עד 2,000 פרטים בוגרים בלבד - ירידה של כ-60% מאוכלוסיית העבר בארץ זו.​

הנתונים העדכניים מצביעים על כך שהּדול מצליח להתאים את התנהגותו לסביבה משתנה ונוטה לצוד טרף בר כגון איילים וסמברים - ובכך מצמצם את פוטנציאל העימות עם חוואים ובעלי עדרים החיים בסמוך ליערות. מומחי שימור מציינים כי ההסתגלות הזו חיונית להמשך השרידות של המין ומאפשרת פיתוח אסטרטגיות שימור מבוססות שיתוף פעולה עם קהילות מקומיות.

סיפור ההתאוששות המקומית של הדול מדגיש את חשיבות ההשקעה בטכנולוגיה חכמה כדוגמת מצלמות שטח, שאינה פוגעת בהתנהגות הטבעית וחושפת מגמות חיוביות שאחרת היו נותרים מחוץ לתמונה. עם תיעוד רציף ופעילות שטח משולבת של אנשי אקדמיה, פעילי סביבה וקהילות מקומיות – ייתכן שדווקא העשור הקרוב יביא לפריצת דרך במאבק על עתידו של הטורף ההודי הנדיר.