ברקע הקמפיין הציבורי לעצירת המשפט: ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הבוקר (שלישי) להמשך עדותו בבית המשפט המחוזי בתל אביב, וגם היום העדות תתמקד בתיק 4000 (פרשת בזק -וואלה).

וכמו אתמול, עדותו של ראש הממשלה תקוצר לאחר שנתניהו העביר לשופטים מעטפה סגורה ובה פירט את בקשתו לקיצור עדותו, שככל הנראה קשורה לעניינים של ביטחון המדינה.

אמש (ראשון) ביקש רה"מ מהשופטים לקצר את עדותו, בשל לו"ז ארוך בכנסת ופגישה מדינית, אך לבסוף נעדר היום ממליאת הכנסת.

על פי הדיווח בחדשות 13, השופטים ביקשו מרה"מ שטען כי הוא צריך לקצר את עדותו במשפט לצורך פגישה מדינית, כי יחזור חזרה לאחר מכן להעיד במשפטו, אך נתניהו טען כי לא יצליח לעשות זאת בשל לו"ז עמוס בכנסת.

למרות שחשק בו: הביקור שנתניהו נאלץ לדחות בגלל האירוע הקטלני יוני גבאי | 24.11.25

בלשכת רה"מ הגיבו לדיווח כי "הלו"ז (של נתניהו) דינמי מאוד, וכי אין בכוונתנו להתייחס באופן ספציפי לאירועים".

פרקליטו עו"ד עמית חדד הגיב היום לביקורת שנשמעה אמש, וטען: "ראש הממשלה לא היה בכנסת. הוא היה בעניינים אחרים יותר דחופים ש'דרסו' את הצורך שלו להיות בכנסת. גם היום דברים מעט השתנו, אז נעשה את זה בדלתיים סגורות או בכתב - את הנימוקים".