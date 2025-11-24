כיכר השבת
ואיך הגיבו בלשכת רה"מ?

משפט נתניהו: למרות שהשופטים אישרו את קיצור עדותו, ראש הממשלה נעדר מהכנסת 

נתניהו ביקש מהשופטים לקצר את עדותו בבית המשפט בשל פגישה מדינית ולו"ז בכנסת, אך לבסוף נעדר מהמשכן | בלשכת נתניהו הגיבו "אין בכוונתנו להתייחס" (פוליטי, משפט)

נתניהו בבית המשפט (צילום: צילום מסך)

השופטים ינזפו בנתניהו? ראש הממשלה ביקש אמש (ראשון) מהשופטים לקצר את עדותו, בשל לו"ז ארוך בכנסת ופגישה מדינית, אך לבסוף נעדר היום ממליאת הכנסת.

על פי הדיווח בחדשות 13, השופטים ביקשו מרה"מ שטען כי הוא צריך לקצר את עדותו במשפט לצורך פגישה מדינית, כי יחזור חזרה לאחר מכן להעיד במשפטו, אך נתניהו טען כי לא יצליח לעשות זאת בשל לו"ז עמוס בכנסת.

בלשכת רה"מ הגיבו לדיווח כי "הלו"ז (של נתניהו) דינמי מאוד, וכי אין בכוונתנו להתייחס באופן ספציפי לאירועים".

בבית משפט המחוזי בתל אביב נמשכת עדותו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בתיק 1000, תיק המתנות, הבודק מתנות שונות שקיבל נתניהו לכאורה בתמורה להטבות מסוימות.

במהלך דיון שהתקיים בשבוע שעבר טען נתניהו כי הפצ"רית לשעבר, כשהייתה בתפקיד, קיבלה מתנות "בעשרות אלפי שקלים" מחברה שלה, אולם איש לא התרגש מכך.

"אין לי כל טענות אליה על זה", הוסיף נתניהו, והאשים כי במקרה שלו "תפרו לו תיק" בגלל זה.

נתניהו הוסיף וטען כי גם היועמ"שית קיבלה עשרות אלפי שקלים, וכן גם ראש המוסד לשעבר יוסי כהן שקיבל. "אין לי בעיה עם כל זה", אמר נתניהו. "רק במקרה שלי החוק שונה ונתפר לי תיק".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר