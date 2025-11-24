השופטים ינזפו בנתניהו? ראש הממשלה ביקש אמש (ראשון) מהשופטים לקצר את עדותו, בשל לו"ז ארוך בכנסת ופגישה מדינית, אך לבסוף נעדר היום ממליאת הכנסת.

על פי הדיווח בחדשות 13, השופטים ביקשו מרה"מ שטען כי הוא צריך לקצר את עדותו במשפט לצורך פגישה מדינית, כי יחזור חזרה לאחר מכן להעיד במשפטו, אך נתניהו טען כי לא יצליח לעשות זאת בשל לו"ז עמוס בכנסת.

בלשכת רה"מ הגיבו לדיווח כי "הלו"ז (של נתניהו) דינמי מאוד, וכי אין בכוונתנו להתייחס באופן ספציפי לאירועים".

בבית משפט המחוזי בתל אביב נמשכת עדותו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בתיק 1000, תיק המתנות, הבודק מתנות שונות שקיבל נתניהו לכאורה בתמורה להטבות מסוימות.

במהלך דיון שהתקיים בשבוע שעבר טען נתניהו כי הפצ"רית לשעבר, כשהייתה בתפקיד, קיבלה מתנות "בעשרות אלפי שקלים" מחברה שלה, אולם איש לא התרגש מכך.

"אין לי כל טענות אליה על זה", הוסיף נתניהו, והאשים כי במקרה שלו "תפרו לו תיק" בגלל זה.

נתניהו הוסיף וטען כי גם היועמ"שית קיבלה עשרות אלפי שקלים, וכן גם ראש המוסד לשעבר יוסי כהן שקיבל. "אין לי בעיה עם כל זה", אמר נתניהו. "רק במקרה שלי החוק שונה ונתפר לי תיק".