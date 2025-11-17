נתניהו: הפצ"רית קיבלה מתנות באלפי שקלים ואף אחד לא התרגש

בבית משפט המחוזי בתל אביב נמשכה היום (שני) עדותו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בתיק 1000, תיק המתנות, הבודק מתנות שונות שקיבל נתניהו לכאורה בתמורה להטבות מסוימות.

במהלך הדברים טען נתניהו כי הפצ"רית לשעבר, כשהייתה בתפקיד, קיבלה מתנות "בעשרות אלפי שקלים" מחברה שלה, אולם איש לא התרגש מכך.

"אין לי כל טענות אליה על זה", הוסיף נתניהו, והאשים כי במקרה שלו "תפרו לו תיק" בגלל זה.

נתניהו הוסיף וטען כי גם היועמ"שית קיבלה עשרות אלפי שקלים, וכן גם ראש המוסד לשעבר יוסי כהן שקיבל. "אין לי בעיה עם כל זה", אמר נתניהו. "רק במקרה שלי החוק שונה ונתפר לי תיק".

מוקדם יותר היום החליטו השופטים המנהלים את המשפט, אחרי שקיבלו מעטפה ובה חומר "סודי", כי עדותו של נתניהו ביום רביעי הקרוב תבוטל. הנימוק הוא - "עניין ביטחוני".

הפרקליטות, שנחשפה גם היא לתוכן המעטפה, לא התנגדה, אולם ביקשה במקום כך שיערך דיון ביום חמישי. בקשתם נדחתה.

בתוך כך, בקרב הציבור ישנו דיון על חנינה אפשרית לנתניהו. סקר שפורסם בשבוע האחרון בעיתון 'מעריב', שנערך על ידי מכון לזר מחקרים, מראה כי בקרב מזדהי האופוזיציה 67 אחוז התנגדו למהלך, בעוד שבמחנה הקואליציה 78 אחוז תמכו בו. בכלל המדגם 44 אחוז התנגדו לחנינה, 39 אחוז תמכו ו־17 אחוז השיבו כי אינם יודעים.