מנהיגי העולם הגיבו היום (שבת) בקיטוב חריף להודעת נשיא ארצות הברית על לכידת נשיא ונצואלה ניקולס מדורו ורעייתו במבצע צבאי היסטורי בקראקס.

בעוד וושינגטון ובעלות בריתה בירכו על המהלך כצעד לשחרור המדינה, מדינות באירופה ובדרום אמריקה הזהירו מפני הפרת המשפט הבינלאומי, ומדינות הציר המקורבות למשטר גינו את הפעולה כתוקפנות צבאית.

דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית

הנשיא טראמפ הודיע כי מדורו ורעייתו הועברו למשמורת אמריקנית וקבע כי "הדיקטטור והטרוריסט סוף סוף נעלם". בדבריו התייחס טראמפ גם להיבט הכלכלי וציין כי ארצות הברית תחל להפיק רווחים ממשאבי הנפט של ונצואלה במסגרת השותפות החדשה.

פאם בונדי, התובעת הכללית של ארצות הברית

התובעת הכללית אישרה כי נגד בני הזוג הוגשו כתבי אישום בגין סחר בסמים וטרור. בונדי הצהירה כי השניים "יתמודדו בקרוב עם מלוא זעמו של הצדק האמריקני על אדמת אמריקה ובבתי המשפט שלה".

בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל

ראש הממשלה בירך על המבצע ומסר כי הוא "מצדיע לנשיא טראמפ על מנהיגות אמיצה והיסטורית בשם החירות והצדק". שר החוץ גדעון סער הוסיף כי ישראל רואה בארצות הברית את "מנהיגת העולם החופשי" ויו"ר האופוזיציה יאיר לפיד איים וכתב כי על מנהיגי איראן ללמוד מהאירועים.

נשיא צרפת עמנואל מקרון

"העם הוונצואלי חופשי כעת מהדיקטטורה של ניקולס מדורו ויכול רק לשמוח.

על ידי תפיסת השלטון ורמיסת חירויות יסוד, ניקולס מדורו פגע קשות בכבוד עמו.

המעבר הקרוב חייב להיות שליו, דמוקרטי ומכבד את רצון העם הוונצואלי. אנו מקווים שהנשיא אדמונדו גונזלס אורוטיה, שנבחר בשנת 2024, יוכל להבטיח את המעבר הזה במהירות האפשרית.

אני נמצא כעת בדיונים עם השותפים שלנו באזור.

צרפת מגויסת במלואה וערנית, במיוחד כדי להבטיח את שלומם של אזרחיה בתקופות של אי ודאות אלה.

עם זאת, שר החוץ של צרפת ז'אן נואל בארו גינה את הפעולה כהפרה של החוק הבינלאומי:

"המבצע הצבאי שהוביל ללכידתו של ניקולס מדורו מפר את עקרון אי-השימוש בכוח, העומד בבסיס המשפט הבינלאומי. צרפת חוזרת ומדגישה כי לא ניתן לכפות פתרון פוליטי בר-קיימא מבחוץ וכי עמים ריבוניים לבדם מחליטים על עתידם", כתב שר החוץ הצרפתי.

דלסי רודריגז, סגנית נשיא ונצואלה

הממשל בקראקס הגדיר את הפעילות כ"תוקפנות ברוטאלית". סגנית הנשיא דרשה מארצות הברית להציג "הוכחת חיים" של מדורו ורעייתו והודיעה על הפעלת כוחות הביטחון להגנה על אזרחי המדינה.

לולה דה סילבה, נשיא ברזיל

נשיא ברזיל תקף את המהלך וטען כי מדובר ב"פגיעה חמורה בריבונות" המהווה תקדים מסוכן. לולה השווה את הפעולה לתקופות החשוכות של התערבות זרה בפוליטיקה של אמריקה הלטינית. מנגד, נשיא ארגנטינה חאבייר מייליי בירך על הבשורה וכינה אותה "חדשות מצוינות לעולם החופשי".

משרד החוץ של רוסיה

במוסקבה גינו את הלכידה כפעולה תוקפנית המהווה "הפרה חמורה של הריבונות והחוק הבינלאומי". בהודעה הרשמית נטען כי "איבה אידיאולוגית גברה על פרגמטיות" וכי הנימוקים למבצע אינם מחזיקים מים.

קאיה קאלאס, נציגת החוץ של האיחוד האירופי

באיחוד האירופי ובאו"ם הביעו הסתייגות מהשימוש בכוח. קאלאס קראה לפעול בהתאם לאמנת האו"ם, בעוד מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש הזהיר כי המבצע עלול ליצור "תקדים מסוכן" ליציבות הגלובלית. שרי החוץ של ספרד ודנמרק קראו לאיפוק ולחזרה למסלול של דיאלוג ודה-אסקלציה.

עלי חמינאי

המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי הגיב גם הוא לתפיסתו של מדורו וכתב: "לא ניכנע לאויב".

משרד החוץ הקטארי

"מדינת קטאר מביעה את דאגתה העמוקה מההתפתחויות הנוכחיות ברפובליקה הבוליבריאנית של ונצואלה, וקוראת בהקשר זה לאיפוק, להפחתת הסלמה ולאימוץ דיאלוג כאמצעי המתאים לטיפול בכל הסוגיות שנותרו פתוחות.

משרד החוץ מאשרר מחדש את עמדת מדינת קטאר הדוגלת בדבקות במגילת האומות המאוחדות ובעקרונות המשפט הבינלאומי, לרבות התחייבויות במסגרת המגילה לפתור סכסוכים בינלאומיים בדרכי שלום.

המשרד מחדש את נכונותה המלאה של מדינת קטאר לתרום לכל מאמץ בינלאומי שמטרתו להשיג פתרון שלום מיידי, ומדגיש את מחויבותה לשמור על ערוצי תקשורת פתוחים עם כל הצדדים הנוגעים בדבר".

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר

"בריטניה תמכה זה מכבר במעבר שלטון בוונצואלה. ראינו את מדורו כנשיא לא לגיטימי ולא הזלנו דמעה על סיום משטרו.

חזרתי על תמיכתי בחוק הבינלאומי הבוקר. ממשלת בריטניה תדון במצב המתפתח עם עמיתיה האמריקאים בימים הקרובים, כשאנו שואפים למעבר בטוח ושליו לממשלה לגיטימית המשקפת את רצון העם הוונצואלי."