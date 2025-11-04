רשות התעופה הפדרלית בארה"ב (FAA) הכריזה הערב (שלישי) על הקפאת המראות בשדה התעופה הלאומי על שם רונלד רייגן בוושינגטון די.סי. בעקבות "איום ביטחוני" על מטוס של חברת "יונייטד איירליינס". יותר מ-190 טיסות עוכבו בנמל התעופה עקב האיום.

לא חברת התעופה ולא ה-FAA אמרו מה היה האיום, אך בהקלטה של ​​בקרת התנועה האווירית ניתן לשמוע את הבקר מורה לטייס יונייטד שהם מזיזים את המטוס משדה התעופה עקב "דיווח לא מאושר על פצצה" בטיסה.

על פי הדיווחים בארצות הברית, עקב חשד לפצצה על המטוס, הוכרז עוצר המראות בשדה והנוסעים הוצאו מהמטוס, והמטוס הועבר מהטרמינל בזמן שהרשויות חקרו את המקרה.

"ה-FAA מודעת לבעיית אבטחה שדווחה בכלי טיס בנמל התעופה הלאומי רייגן וושינגטון (DCA). הנוסעים הוצאו והמטוס נמצא מחוץ לטרמינל בזמן שהרשויות חוקרות", נמסר בהצהרה של ה-FAA.

נמל התעופה רייגן נמצא במרחק של חמישה קילומטרים בלבד מהבית הלבן ומבניין הקפיטול של ארה"ב, וה-FAA מטיל הגבלות ביטחון מיוחדות סביב המרחב האווירי.

כעבור שעה, רשות התעופה הפדרלית בארה"ב ביטלה את עוצר ההמראות בשדה התעופה הלאומי על שם רונלד רייגן בוושינגטון די.סי. שהוכרז בשל "סוגיה ביטחונית".