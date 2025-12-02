חברת התעופה הלאומית של הודו, 'אייר אינדיה' מואשמת כי מטוס איירבוס A320 של החברה ביצע שמונה טיסות מסחריות בין ה-24 ל-25 בנובמבר למרות שתוקף תעודת הכשירות האווירית שלו (CofA) פג.

המטוס קורקע לאחר שמהנדס דיווח על ההפרה, ואייר אינדיה והרגולטור התעופה של הודו, המנהל הכללי לתעופה אזרחית (DGCA), עורכים חקירות פנימיות. אייר אינדיה השעתה עובדים שלכאורה קשורים להפרה, עד לתוצאות החקירה.

אם יאושר, אירוע כזה יהווה הפרה בטיחותית משמעותית על פי תקנות DGCA, שכן מטוסים אינם מורשים להפעיל שירותים מסחריים ללא תעודת כשירות אווירית תקפה.

הפעלת כלי טיס ללא האישור נחשבת להפרה חמורה, והרשויות רשאיות להטיל עונשים משמעותיים. זה יכול לכלול השעיה של אנשי צוות בכירים האחראים על פיקוח הנדסי ובקרה תפעולית.

האישום הזה גם מעמיד את חברת התעופה בסיכון מול חברות ההשכרה, שכן טיסה ללא רישיון תקף עלולה להשפיע על כיסוי הביטוח.

אישור ה-CofA הוא מסמך רגולטורי חובה המאשר כי כלי טיס כשיר לטיסה ורשאי להפעיל שירותים מסחריים באופן חוקי. הוא מתחדש מדי שנה לאחר בדיקות תאימות וסקירות תחזוקה. אם יאושר, הפעלת טיסות ללא אישור תקף תהווה הפרה פרוצדורלית משמעותית.