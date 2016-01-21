חברת התעופה ההודית, 'אייר אינדיה' מואשמת כי מטוס של החברה ביצע שמונה טיסות מסחריות למרות שתוקף תעודת הכשירות האווירית שלו (CofA) פג | אישור ה-CofA הוא מסמך רגולטורי חובה המאשר כי כלי טיס כשיר לטיסה ורשאי להפעיל שירותים מסחריים באופן חוקי | הרשויות פתחו בחקירה והמטוס קורקע (תעופה)
תו תקן בינלאומי בנושא איכות ובטיחות הטיפול והסביבה הטיפולית, הוענק השבוע למרכז הרפואי שערי צדק מטעם ארגון ה-JCI האמריקאי, גוף בין לאומי המוסמך לבחון ולהעריך ארגונים הנותנים שירותי בריאות ולהעניק להם את תו התקן. סוקרי הארגון: "מה שראינו בשערי צדק הוא מעבר למה שראינו בבתי חולים אחרים ברחבי העולם" (בריאות, שיווקי)