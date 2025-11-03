Viswashkumar Ramesh, היחיד שניצל בדרך נס בלתי נתפס מהתרסקות מטוס של חברת אייר אינדיה שבה נהרגו 241 בני אדם, שוחח עם BBC לאחר ששב לביתו.

בראיון הוא סיפר כי הוא מרגיש "האדם המאושר ביותר בעולם", אך גם סובל קשות פיזית ונפשית.

"אני האדם הכי בר מזל בחיים, אבל גם סובל", הוא אמר לכתב החדשות הבריטי.

התרסקות המטוס, שטס ללונדון, התרחשה בלאהור כשהמטוס כבר המריא ממערב הודו, וגרמה לזעזוע עולמי. קטעי וידאו שפורסמו באותו הזמן הראו את רמש הולך מתוך ההריסות עם פציעות שטחיות לכאורה, כשהעשן עולה סביבו.

בראיון ל-BBC, רמש, אמר: "אני היחיד שניצל. עדיין, אני לא מאמין. זה נס. איבדתי גם את אחי. אחי הוא הגב שלי. בשנים האחרונות הוא תמיד תמך בי."

רמש סיפר כי הפגיעה השפיעה קשות על חייו האישיים: "עכשיו אני לבד. אני פשוט יושב בחדרי לבד, לא מדבר עם אשתי או עם בני בן הארבע. אני פשוט רוצה להיות לבד בבית."

הוא תיאר את רגעי ההצלה כשניצל ממושב 11A דרך פתח שנפער בגוף המטוס, ואת הפגישה עם ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, בעת קבלת הטיפול הרפואי. רמש סבל מפציעות ברגל, בכתף, בברך ובגב, ולא היה מסוגל לעבוד או לנהוג מאז האסון. "כשאני הולך, אני לא הולך כמו שצריך, לאט לאט, אשתי עוזרת," סיפר.

מאז חזרתו לליסטר, רמש סובל מ-PTSD ולא קיבל טיפול רפואי מאז. רופאיו, כך לפי תיאורו האישי, מכנים את מצבו "אבוד ושבור" ומציינים כי מחכה לו מסע ארוך של החלמה. הניצול ועורכי דינו דורשים פגישה עם מנהלי אייר אינדיה, בטענה כי המטוס שהתרסק טופל באופן לקוי.

סנג'יב פטל, מנהיג קהילתי מקומי שתמך ברמש, אמר: "הוא במשבר, נפשית, פיזית, כלכלית. זה הרס את משפחתו. מי שאחראי ברמה הגבוהה ביותר צריך להיות על הקרקע, להיפגש עם נפגעי האירוע הטראגי הזה, להבין את הצרכים שלהם ולשמוע."

אייר אינדיה הציעה רמש תשלום פיצוי ראשוני של 21,500 ליש"ט בלבד. כצפוי, עורכי דינו טוענים כי זה אינו מספק. עסק הדיג של המשפחה, שנוהל יחד עם אחיו, קרס בעקבות האסון. דובר המשפחה, רד סייגר, אמר: "פנינו לאייר אינדיה לשלוש פגישות, וכולן או נתקלו בהתעלמות או נדחו. הריאיון הזה הוא הדרך שלנו להגיש את הפנייה בפעם הרביעית."

לדבריו: "מזעזע שאנחנו צריכים לשבת כאן היום ולהעמיד אותו מול זה. האנשים שהיו צריכים לשבת כאן הם מנהלי אייר אינדיה, האחראים לנסות לתקן את המצב. בבקשה בואו לשבת איתנו כדי שנוכל לעבוד יחד ולנסות להקל על הסבל הזה."

בצוות ההנהלה של החברה נמסר כי מנהלים בכירים ממשיכים לבקר משפחות ולהביע תנחומים, וכי הצעה לפגישה עם נציגי רמש ניתנה עוד לפני הריאיון. "נמשיך לפנות ונקווה לקבל תגובה חיובית," נמסר מהחברה.