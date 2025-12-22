כיכר השבת
אין טיפש גדול מזה

תיעוד מטורף: העצור על גניבה הוציא אקדח וכיוון על השוטרים - כך זה הסתיים

בתיעוד בלתי נתפס שפורסם בארה"ב, נראה צעיר שנעצר על כגניבה בזמן שהוא עדיין שוהה בחנות, כאשר לפתע הוא מוציא אקדח מתיקו ומכוון אותו לעבר השוטרים | לפי הדיווחים, הצעיר ניסה לירות באקדח ולא הצליח, כעת הוא מואשם - במקום בגניבה פעוטה - בניסיון רצח של שוטרים (חדשות) 

תיעוד בלתי נתפס מחנות וולמרט באוהיו חרך את הרשת, בו נצפה צעיר שנעצר על עבירה קטנה - גניבה מסופר, כשהוא מוציא אקדח ומכוון אותו לעבר השוטרים.

ניסיון הירי בשוטרים תועד במצלמות האבטחה והגוף במהלך עיכוב חשודים בחנות באוהיו. שיין ניומן, בן 21, שלף אקדח וניסה לירות מטווח קרוב בשוטר ששהה עמו בחדר, אך תקלה בנשק מנעה את הירי. מהמשטרה נמסר כי "בזמן עיבוד הנתונים של שני החשודים במשרד למניעת אובדן של החנות, הגבר שלף אקדח וניסה לירות בשוטר, אך הנשק לא ירה".

האירוע התרחש ביום חמישי אחר הצהריים בסניף וולמארט בעיר קנטון. ניומן וצעירה נוספת בשם קתרינה ג'פרי עוכבו במשרד הביטחוני של החנות בחשד לגניבה. בתיעוד נשמעת ג'פרי שואלת את השוטר "אנחנו הולכים לכלא?", וזה השיב לה "לא אלא אם יקרה משהו מטורף".

קודם לתקיפה ביצע השוטר חיפוש על גופו של ניומן ושאל "אין עליך שום דבר שידקור אותי או יפצע אותי?", וניומן השיב בשלילה. דקות ספורות לאחר מכן שלף החשוד את האקדח. השוטר, יחד עם עובד ביטחון של החנות, זינקו על ניומן והצליחו לפרוק אותו מנשקו. באירוע לא היו נפגעים.

בעקבות המקרה הוגש נגד ניומן כתב אישום הכולל ניסיון רצח ותקיפת שוטר. ג'פרי עומדת בפני אישום בגין שוד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (52%)

לא (48%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר