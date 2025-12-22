תיעוד בלתי נתפס מחנות וולמרט באוהיו חרך את הרשת, בו נצפה צעיר שנעצר על עבירה קטנה - גניבה מסופר, כשהוא מוציא אקדח ומכוון אותו לעבר השוטרים.

ניסיון הירי בשוטרים תועד במצלמות האבטחה והגוף במהלך עיכוב חשודים בחנות באוהיו. שיין ניומן, בן 21, שלף אקדח וניסה לירות מטווח קרוב בשוטר ששהה עמו בחדר, אך תקלה בנשק מנעה את הירי. מהמשטרה נמסר כי "בזמן עיבוד הנתונים של שני החשודים במשרד למניעת אובדן של החנות, הגבר שלף אקדח וניסה לירות בשוטר, אך הנשק לא ירה".

האירוע התרחש ביום חמישי אחר הצהריים בסניף וולמארט בעיר קנטון. ניומן וצעירה נוספת בשם קתרינה ג'פרי עוכבו במשרד הביטחוני של החנות בחשד לגניבה. בתיעוד נשמעת ג'פרי שואלת את השוטר "אנחנו הולכים לכלא?", וזה השיב לה "לא אלא אם יקרה משהו מטורף".

קודם לתקיפה ביצע השוטר חיפוש על גופו של ניומן ושאל "אין עליך שום דבר שידקור אותי או יפצע אותי?", וניומן השיב בשלילה. דקות ספורות לאחר מכן שלף החשוד את האקדח. השוטר, יחד עם עובד ביטחון של החנות, זינקו על ניומן והצליחו לפרוק אותו מנשקו. באירוע לא היו נפגעים.

בעקבות המקרה הוגש נגד ניומן כתב אישום הכולל ניסיון רצח ותקיפת שוטר. ג'פרי עומדת בפני אישום בגין שוד.