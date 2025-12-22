שברי של הטיל מעל הקרביים ( צילום: רשתות חברתיות )

בשבוע האחרון שיגר אילון מאסק את ה"סטארשיפ" – הטיל העוצמתי ביותר שפותח אי פעם לטיסת ניסוי שביעית ממתחם החברה בטקסס. המשימה נועדה לבחון שדרוגים במערכת ההנעה ובמגיני החום, אך שמונה דקות בלבד לאחר ההמראה, הניסוי הסתיים בפיצוץ אדיר ומרהיב בשמיים.

מה שהחל כניסוי הנדסי הפך במהירות למחזה מאיים עבור אלפי אנשים באזור האיים הקריביים. סרטונים ברשתות החברתיות תיעדו שברים בוערים שחצו את שמי הדמדומים ליד דרום פלורידה ואיי הבהאמה. נוסעים וטייסים שהיו באוויר דיווחו על "מטר של שברים ואש עזה" שנראו מחלונות המטוסים. אחד הטייסים תיאר זאת כמראה "מרשים" ושבתחילה חשב בטעות שזו פסולת חלל שנשרפת באטמוספירה.

הפיצוץ המטיר גם שברים בוערים על פני אזורים נרחבים בקריביים במשך כ-50 דקות. שלושה מטוסים, שנשאו יחד כ-450 נוסעים, נקלעו למצב חירום של דלק ונאלצו לחצות את "אזור הסכנה" של נפילת השברים כדי לנחות בבטחה. פקחי הטיסה נאלצו לתמרן תחת עומס קיצוני כדי למנוע התנגשויות בין מטוסים שהוסטו ממסלולם.

בעוד מאסק הגיב בטוויטר בציניות כי "הבידור מובטח", המציאות בשטח הייתה מוחשית מאוד: תושבי איי טרקס וקייקוס דיווחו בהמשך על מציאת שרידי גומי שרופים ואריחי הגנה תרמית הרוסים שנשטפו אל החופים שלהם. המקרה מציף שוב את רמת הסיכון שמהווים ניסויי הענק של SpaceX למרחב האווירי האזרחי.