כיכר השבת
שמיים בוערים

גשם של אש מעל הקריביים: הניסוי של מאסק שהפך לדרמה בשחקים | צפו

שמי הקריביים נצבעו בלהבות כשהטיל העוצמתי של אילון מאסק התפרק בשידור חי, והותיר אחריו שובל של שברים בוערים | הניסוי שהסתיים בפיצוץ מרהיב חשף את הפער בין חזון כיבוש החלל לבין בטיחות הטיסות האזרחיות שנקלעו לקו האש (חדשות בעולם)

1תגובות
שברי של הטיל מעל הקרביים (צילום: רשתות חברתיות )

בשבוע האחרון שיגר אילון מאסק את ה"סטארשיפ" – הטיל העוצמתי ביותר שפותח אי פעם לטיסת ניסוי שביעית ממתחם החברה בטקסס. המשימה נועדה לבחון שדרוגים במערכת ההנעה ובמגיני החום, אך שמונה דקות בלבד לאחר ההמראה, הניסוי הסתיים בפיצוץ אדיר ומרהיב בשמיים.

מה שהחל כניסוי הנדסי הפך במהירות למחזה מאיים עבור אלפי אנשים באזור האיים הקריביים. סרטונים ברשתות החברתיות תיעדו שברים בוערים שחצו את שמי הדמדומים ליד דרום פלורידה ואיי הבהאמה. נוסעים וטייסים שהיו באוויר דיווחו על "מטר של שברים ואש עזה" שנראו מחלונות המטוסים. אחד הטייסים תיאר זאת כמראה "מרשים" ושבתחילה חשב בטעות שזו פסולת חלל שנשרפת באטמוספירה.

הפיצוץ המטיר גם שברים בוערים על פני אזורים נרחבים בקריביים במשך כ-50 דקות. שלושה מטוסים, שנשאו יחד כ-450 נוסעים, נקלעו למצב חירום של דלק ונאלצו לחצות את "אזור הסכנה" של נפילת השברים כדי לנחות בבטחה. פקחי הטיסה נאלצו לתמרן תחת עומס קיצוני כדי למנוע התנגשויות בין מטוסים שהוסטו ממסלולם.

בעוד מאסק הגיב בטוויטר בציניות כי "הבידור מובטח", המציאות בשטח הייתה מוחשית מאוד: תושבי איי טרקס וקייקוס דיווחו בהמשך על מציאת שרידי גומי שרופים ואריחי הגנה תרמית הרוסים שנשטפו אל החופים שלהם. המקרה מציף שוב את רמת הסיכון שמהווים ניסויי הענק של SpaceX למרחב האווירי האזרחי.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
זה מה שקורה כשמנסים לעבור את הרקיע...אין חלל
זה מה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר