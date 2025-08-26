ולנטינה גומז, המועמדת לקונגרס מטקסס, עוררה סערה בעקבות התבטאויות והתנהגות מתסיסה בקמפיין עצמאי לקראת הגשת מועמדותה לקונגרס בארה"ב.

ההתנהגות של גומז כוללת פרסום תמונה ברשתות החברתיות שבה היא נראית שורפת את הקוראן "בגאווה ושמחה". בנוסף, בסרטון קמפיין חדש, היא שרפה קוראן ואמרה: "בנותיכם ובניכם ייערפו אלא אם כן האיסלאם ייעצר אחת ולתמיד", והוסיפה כי "המוסלמים יכולים ללכת חזרה לכל אחת מ-57 האומות המוסלמיות".

ארגונים רבים בארה"ב הגיבו לסערה וטענו כי המועמדת פוגעת בעקרונות הדמוקרטיה, הפלורליזם וחופש הדת בארצות הברית. וקראו למפלגה הרפובליקנית לשקול מחדש את תמיכתה בגומז, שכן היא עלולה לשקוע בפשיטת רגל מוסרית ולתת לגיטימציה לקיצוניות ולאלימות. עוד אמרו כי אם תיבחר, גומז תהיה מבוכה לאומית וחרפה לקונגרס.