סלוואן מומיקה, גבר ממוצא עיראקי בן 38 שתועד ב-2023 שורף ספרי קוראן בשבדיה, נורה למוות בסמוך לבירה שטוקהולם, כך דווח היום (חמישי) בתקשורת המקומית | המשטרה המקומית פתחה בחקירה, בצל הביקורת והכעס הרבים שתיעודיו עוררו בקהילה המוסלמית (בעולם)
בצעד
מיוחד, פרסמו נשיא 'ועידת רבני אירופה' הגאון רבי פנחס גולדשמידט ומזכ"ל הליגה
המוסלמית העולמית השייח' מוחמד אל-עיסא, מכתב משותף לראש ממשלת שבדיה, בו הם מגנים
את מעשה השנאה של שריפת הקוראן, משבחים את אולף קריסטרסון וקוראים להבעת דעות באחריות ולא להסלים
התבטאויות המובילות לפשעי שנאה והתלקחות | המכתב (חדשות)
פורעים עיראקים נכנסו לתוך השגרירות השבדית בבגדד שבעיראק והציתו אותה | בסרטונים נראים עשרות בני אדם בתוך ועל גג השגרירות | הצוות הדיפלומטי במקום בטוח, לפי משרד החוץ השבדי | משטרת שבדיה אישרה לאחרונה שריפת קוראן נוספת - מול שגרירות עיראק (בעולם)