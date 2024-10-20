אירוע קשה התרחש הבוקר בעזה כאשר מחבלים הסתערו על מגנן של צה"ל ברצועת עזה, המחבלים השליכו מטען רב עוצמה לעבר הטנק שעמד בכניסה וארבעה חיילים נהרגו במקום ולוחם נוסף נפצע | האירוע התרחש לאחר שהלוחמים חזרו מפעילות מבצעית באיזור השעה שש בבוקר | כל הפרטים (חדשות בארץ)
בצה"ל מתחקרים את התקרית הקשה בג'באליה בה נפל מח"ט השיריון ונפצע קשה מג"ד 52 | מהתחקיר עולה, כי בניגוד לניסיון חמאס לצייר את האירוע כהצלחת מחבלים לפגוע בטנק, האירוע התרחש מחוץ לטנק בנקודת תצפית שהייתה ממולכדת | בנוסף, בצה"ל מתכוונים לפוצץ את הבית בו חוסל סינוואר (צבא)