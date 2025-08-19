הרב שלמה פרל, סגן אלוף בצה"ל ששירת בחיל הרפואה, נפצע באירוע טרור קשה וחזר למילואים ולהתנדבות במד"א, חושף בריאיון מיוחד לתכנית 'דבר ראשון' באולפני 'כיכר השבת', סיפור מעורר השראה על אחיינו סמ"ר מתתיהו יעקב פרל הי"ד – לוחם טנקים שהקריב את חייו למען עם ישראל, תוך שמירה על ערכי תורה וצניעות.

"מתי ישב ולמד כמה שנים בישיבה במסגרת הסדר", מספר שלמה, "הוא היה עדין נפש, תמיד עם ספרי קודש וחיוך, דאג לאחרים בשקט".

"הגרלה שנעשתה הובילה את מתי לשריון למרות שלכתחילה הוא לא רצה", הוא מספר, "אבל למרות שהוא היה יכול להשתמש בקשריו כדי להימנע מכך, התעקש ללכת לשריון באמרו שאם הוא ישתמש בקשרים שלו הרי שמישהו אחר יצטרך ללכת במקומו. הוא נלחם על זמן ללימוד תורה גם בשדה הקרב, והפך לדמות מופת של מסירות".

שמונה חודשים לפני האירוע, מתי נפצע משאיפת עשן והשתקם, אך מיהר לחזור לקרב מתוך מחויבות. "הדבר הראשון ששאל היה מתי אחזור", מספר הדוד. הטרגדיה התרחשה במהלך מבצע חילוץ באזור חאן יונס, שם עלה הטנק שבו שירת על מטען ענק. הטנק התרומם באוויר, והמפקד נפצע קשה, אך שלושת החיילים, כולל מתי, נהרגו.

המשפחה, בהובלת אחיו אברהם, החליטה להנציח את זכרו בכתיבת ספר תורה, שיושלם בעוד שנה ליום השנה "כי זה מה שהיו החיים שלו רק תורה וכך ראוי שיונצח".

במהלך הריאיון עלה נושא גיוס חרדים, פרל הביע תמיכה במי שיושבים ולומדים תורה, אך קרא למי שאינם לומדים להתגייס. הוא ביקר את הצבא על חוסר התאמה לעולם החרדי, והציע מסלולים כמו הסדר שישמרו על ערכים דתיים. "אם הצבא רוצה את החרדים, הוא צריך להתאים את עצמו", אמר, תוך שהוא מדגיש את הצורך בתמיכה רבנית וגיבוי חברתי.

צפו בריאיון המלא בתחילת הכתבה