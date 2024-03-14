איך בחור עדין נפש מוצא את הכוחות והיכולות לעזוב את בית המדרש וללכת לשדה הקרב? | סיפורו של הקדוש מבית אל שהסלוגן שלו היה - "יש מישהו למעלה עם תוכנית מסודרת - הכל מתוכנן ולטובה" | וגם, סוגיית גיוס חרדים וההתאמה לשומרי התורה והמצוות | ריאיון מיוחד עם רס"ן שלמה פרל (דבר ראשון)
"לוחם תמיד נשאר לוחם", אומר לנו נעם אפשטיין, שבעברו היה טנקיסט, חזר בתשובה, עזב את צה"ל והפך לאברך מן המניין - עד לבוקר השבעה באוקטובר, החיפוש העצמי והרצון לתרום ולסייע החזיר אותו ממודיעין עילית - הישר לעזה • "גם לימוד תורה זה שירות, צריך למצוא את הדרך", הוא מבהיר | ריאיון מרתק (חרדים, צבא)
בעקבות התיעודים הדרמטיים של הטנקים באוקראינה, יצא משה מנס לבדוק מקרוב את הטנק הישראלי • למה הצעירים לא רוצים לשרת בתותחנים ואיך צה"ל משכנע אותם? • מה זה ציקלוקים איך הווסאח בטנק ומה קורה באימון ירי טילים? • "האדם שבטנק ינצח", זה הסלוגן של חיל השריון, צפו בהצצה מקרוב (צבא בויטחון)
שיחה עם מ״מ מהגדוד ש'הוריד' את עמדות הג'יהד הממוקמות בגבול הרצועה • מתי הודיעו לו על המבצע וכמה שנים הוא מתכונן לרגע הזה? • על המוכנות המבצעית והתרגול למניעת פיגוע צליפה • וגם, תיעוד הפגיעות (צבא וביטחון)
חסידי חב"ד, בשיתוף הארגון של הרב דוד נחשון ו'מטה משיח' נתניה, ירדו בזמן מבצע 'שומר החומות' לחזק את חיילי צה"ל הנמצאים בחזית הלחימה בגבול עזה והעניקו להם ערכות שמירה והגנה, על האש ושתיה והניחו להם תפילין • חיים טויטו תיעד (חרדים)